Veículo carregado de drogas fica completamente destruído pelo fogo na BR-376

Um veículo carregado com drogas ficou completamente destruído na noite de ontem (10) após ter pegado fogo nas margens da BR-376, entre Ivinhema e Deodápolis. O condutor do veículo fugiu e até o momento não foi encontrado.

Conforme apuração do site Ivinotícias, um individuo ainda não identificado seguia sentido Deodápolis a Ivinhema, quando perdeu o controle do veículo, de modelo V.W Saveiro, após passar por buracos na rodovia. Apavorado com a situação, o condutor colocou fogo no carro e na droga que aparentemente seria maconha, dívidas em vários tabletes.

De acordo com a polícia, o veículo tinha placas de Miguelópolis (SP). O carro ficou completamente destruído pelas chamas e na carroceria havia alguns sacos de serragem para tentar camuflar a droga.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal da base de Amandina foram acionadas para o registro da ocorrência.

