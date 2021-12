Sábado de Natal será de sol com chuva em pontos isolados do Estado

O sábado de Natal será de tempo firme em grande parte de Mato Grosso do Sul. O céu fica limpo com poucas nuvens e o sol brilha forte ao longo do dia em grande parte do Estado. Pancadas de chuva podem ocorrer em pontos isolados das regiões pantaneira, extremo norte e sudoeste.

O ar quente e seco deve marcar o dia, com os níveis de umidade relativa do ar podendo atingir 20% nas horas mais quentes do dia, especialmente no centro-sul do Estado.

Na madrugada são esperadas temperaturas mínimas entre 19°C a 24°C e as máximas podem ficar entre 33°C a 38°C, sendo a região sudoeste a mais quente.

Confira abaixo as temperaturas mínimas e máximas estimadas pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para a Capital e alguns municípios do Estado.

Campo Grande: 20°C a 31°C

Dourados: 22°C a 36°C

Corumbá: 23°C a 36°C

Coxim: 21°C a 33°C

Três Lagoas: 19°C a 34°C