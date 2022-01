Riedel anuncia conclusão do Aquário do Pantanal para o próximo mês de março

Iniciadas em maio de 2011, ainda na gestão do ex-governador André Puccinelli (MDB), as obras do Aquário do Pantanal estão prestes a ser finalmente concluídas. Durante entrevista a uma emissora de rádio da Capital ontem (27), o titular da Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), Eduardo Riedel (PSDB), revelou que o empreendimento será entregue no mês de março.

“Superamos um imbróglio jurídico, foram quase três anos nessa discussão, e retomamos o processo em que todos os atores envolvidos (além do governo), como Tribunal de Justiça, TCE-MS (Tribunal de Contas) e o Ministério Público, estão acompanhando pari passu todo o andamento. Estou praticamente toda semana conversando com ele, mas está indo muito bem e o cronograma está mantido, em março nós vamos entregar o aquário”, afirmou Riedel.

O secretário destacou que, desde 2015, quando do lançamento do Programa Obra Inacabada Zero, a gestão de Reinaldo Azambuja (PSDB) trabalha para “desatar os nós jurídicos” que impediam a conclusão do aquário. Para dar prosseguimento ao empreendimento, a Seinfra desmembrou as obras em 13 contratos e licitou todas elas, de maneira transparente e gerando sinergia e cooperação entre as empresas vencedoras.

Administração & manutenção

Riedel, o governador Reinaldo Azambuja e o titular da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura), Jaime Verruck, estiveram reunidos com a diretoria do Grupo Cataratas, holding que administra pontos turísticos no Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro, para discutir a pactuação que prevê a administração do Aquário do Pantanal. Os executivos da empresa virão a Mato Grosso do Sul para uma visita técnica no próximo mês de fevereiro.

Riedel destacou que, uma vez concluído e entregue à sociedade, o Aquário do Pantanal terá papel importante na indústria regional do turismo.

Histórico e capacidade

O Aquário do Pantanal foi iniciado no primeiro semestre de 2011, começo do segundo mandato de Puccinelli, com previsão de custar R$ 84 milhões. Todavia, diversos impasses e denúncias culminaram no atraso das obras e elevação dos custos para R$ 230 milhões.

Com aproximadamente 19 mil m² de área construída, o Aquário contará com 33 tanques, totalizando um volume de 5 milhões de litros de água. (Da redação)