Lanchonetes mais populares na região da Orla Morena, em Campo Grande

Di Drayton Pizzas

Infelizmente a Orla não conta com muitas pizzarias, então quem dá conta do recado com boas recomendações e bons preços é a Di Drayton Pizzas. A pizzaria do estilo forno a lenha é grande e familiar. Apesar de funcionar de quarta a domingo, a área de destilados artesanais e o rodízio por R$ 35 são os destaques do cardápio na casa das massas da Vila Planalto, entra a rua Matão com a rua Passarela, nº 199.

Don Corleone Sushi

No quesito sushi, os mais bem avaliados da cidade se encontram pela região, como o Don Corleone Sushi, que também entrega pelo delivery. No aplicativo, o pedido simples de oito unidades do preferidinho Hot Filadelfia, sai por R$22. Já as diversas opções de combos montados variam de R$ 40 a R$ 120.