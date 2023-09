Pollon defende PEC da Anistia e parte da bancada se posiciona contra

Parlamentares dizem que ela pode beneficiar quem não cumpriu regras

Enquanto a Comissão Especial da Câmara dos Deputados finaliza os debates sobre a PEC da Anistia (proposta de emenda à Constituição) que visa anistiar partidos políticos por irregularidades em suas prestações de contas passadas, a bancada federal de Mato Grosso do Sul tem divisão sobre o controverso projeto. O deputado Marcos Pollon (PL) é favorável à PEC, argumentando que sua aprovação é fundamental para evitar injustiças eleitorais.

“Sou favorável à anistia, contudo o texto precisa ser aprimorado, principalmente para evitar injustiças como o caso do Rafael Tavares, que, se afastado, não beneficiará mulher alguma”, argumentou Pollon ao jornal O Estado. Ele citou o caso do deputado estadual Rafael Tavares (PRTB), que teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral após o tribunal entender que o partido não cumpriu a cota feminina de 30% durante a campanha eleitoral de 2022. No entendimento do TRE-MS, o PRTB, que teve o indeferimento de alguns registros de candidatas mulheres, deveria ter reposto os nomes a concorrer para ficar de acordo com a exigência da cota. Em contrapartida, o partido de Tavares se defende, dizendo que a cassação não beneficiará nenhuma mulher, já que quem assumirá, se houver o afastamento definitivo, é o suplente Paulo Duarte (PSB).

Neste sentido, o deputado federal Marcos Pollon tem o mesmo entendimento e enxerga que a anistia iria resolver questões como a de Tavares, que teve número maior de votos frente ao político que pode assumir sua vaga.

O deputado Rodolfo Nogueira (PL) informou que a oposição fará reunião para discutir a proposta. “A oposição vai convocar uma reunião para discutirmos melhor a PEC da Anistia, pois tem alguns jabutis, algumas matérias controvérsias às pautas conservadoras e a oposição vai discutir a PEC com muita atenção, hoje”, garantiu Nogueira.

Os trabalhos da Comissão Especial, encerrados em 20 de setembro, foram marcados por debates acalorados e divergências profundas entre os parlamentares. O relator da PEC, deputado Antonio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, pediu mais tempo para analisar as sugestões apresentadas pelos colegas. A votação final está programada para ocorrer nesta terça-feira (26).

O deputado Geraldo Resende (PSDB) manifestou-se veementemente contra a PEC, argumentando, ao jornal O Estado, que ela mina a credibilidade do Congresso Nacional e alimenta a percepção de que políticos agem em benefício próprio, prejudicando a confiança da população nas instituições democráticas.

“Essa PEC é um desserviço ao país, estou inconformado com ela. Na minirreforma política houve avanços, como, por exemplo, acabar com a criação de partidos que virou um balcão de negócios. Agora, a PEC da Anistia, tem muita sinalização de que, mais uma vez, a gente pode cair em descrédito, já que, a cada dois anos, as pessoas modificam aquilo que criaram, no sentido de se beneficiar. Há algumas situações que me deixam bastante preocupado e inconformado com essa tentativa de evitar as penalidades aos partidos políticos que não cumpriram as regras”, disse Resende.

Dagoberto Nogueira, também do PSDB, compartilha da mesma visão crítica, especialmente no que diz respeito à anistia, que, segundo ele, beneficiaria muitos políticos que não cumpriram as regras eleitorais nas eleições de 2022. “Acho que essa PEC não vai prosperar. Na pequena reforma que nós fizemos foi para fazer ajustes, pois estavam acontecendo decisões diversas em vários Estados, por questão de interpretação. Então, para facilitar para o Judiciário, fizemos. Só que tem os oportunistas que querem colocar esses jabutis que são perdão de dívidas e anistia.”

“Fizeram essa paralela que não vai passar. Não temos clima para acontecer isso. É que teve deputado, na sua maioria do próprio PL, que gastou muito dinheiro sem informar à Justiça Eleitoral e agora não tem como legalizar. Então, estão com risco de perder o mandato, alguns deles queriam fazer retroativo, para pegar a eleição de 2022. Mas isso, de perdão de dívida, anistia, não passa no Congresso”, concluiu Dagoberto.

Sem punições

A proposta em discussão visa perdoar partidos políticos de quaisquer punições, como multas, devoluções ou suspensões de recursos, por irregularidades em suas prestações de contas anteriores à data de promulgação da PEC. Esse perdão poderia alcançar um montante significativo de até R$ 23 bilhões em recursos públicos que ainda não foram avaliados pela Justiça Eleitoral.

Além disso, a PEC inclui medidas controversas, como a diminuição dos recursos destinados a candidatos negros, a possibilidade de um partido indicar apenas homens como candidatos, o perdão a partidos que não cumpriram com as cotas para mulheres e negros, e a reserva de vagas para mulheres, no Legislativo.

Caso a proposta seja aprovada na Comissão Especial, ela seguirá para votações no plenário da Câmara dos Deputados, em que precisará ser aprovada em duas votações, por pelo menos 308 votos. Posteriormente, passará por mais duas votações no Senado.

Não responderam à tentativa de contato do jornal O Estado, Beto Pereira (PSDB), Dr. Luiz Ovando (PP), Vander Loubet (PT) e Camila Jara (PT).

Por – Rayani Santa Cruz

