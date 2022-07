PMA localiza e captura Tamanduá-Mirim em rua na cidade de Bonito

A PMA (Polícia Militar Ambiental) da cidade de Bonito – distante 297 km de Campo Grande, capturou um Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) na noite de ontem (30) perambulando pelas ruas do bairro Jardim Andreia.

De acordo com a PMA, uma moradora entrou em contato com a equipe após ver o animal andando pelas ruas do bairro, e com isso o animal silvestre poderia ser atacado por cachorros no local.

Uma equipe da PMA foi então até o local e com o uso de materiais próprios para o resgate, utilizou um cambão e um puçá (uma espécie de bastão e rede) para capturar o animal. Em seguida, o animal foi colocado em uma caixa de contenção e encaminhado para atendimento médico vetertinário.

Não foram detectados ferimentos e em seguida o mesmo foi solto em seu habitat natural e distante da área urbana do município.

Leia a edição impressa do Jornal o Estado MS e faça sua assinatura aqui

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.