Pesquisa do Instituto DATAmax aponta empate entre Marquinhos Trad e André Puccinelli na disputa pelo governo de MS

À medida que os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul vão se consolidando, começam a surgir novas pesquisas considerando os principais cenários para as eleições de outubro. E, de acordo com o primeiro levantamento realizado pelo Instituto DATAmax, despontam como os favoritos nesse momento o atual prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), e o antigo gestor da Capital e ex-governador André Puccinelli (MDB).

Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais da pesquisa, os dois nomes estão tecnicamente empatados. Trad aparece à frente, com 21,9% dos votos, seguido de perto por Puccinelli, com 21,2%. Há um segundo empate entre a deputada federal Rose Modesto (União Brasil) e o ex-governador Zeca do PT. A pré-candidata foi citada por 13,7% dos entrevistados, enquanto o representante da esquerda foi lembrado por 13,4% deles.

Um pouco mais atrás estão, também em situação de empate técnico, o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel (PSDB), com 3,7% das intenções de voto, e o advogado e presidente regional do PRTB, Beto Figueiró, com 1%.

Chama atenção o número de pessoas indecisas, que representaram 22,3% do total daquelas que foram ouvidas. O foco de todos os candidatos está em conquistar esta parcela do eleitorado para garantir uma vaga no eventual segundo turno do pleito.

A pesquisa foi realizada no dia 21 de março e divulgada na quinta-feira (24). Foram entrevistadas 1.100 pessoas por todo o Estado, utilizando um sistema de telefone. O documento foi registrado no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) sob o número MS-07079/2022. O nível de confiança é de 95%.