Número de conselheiros tutelares que atuarão na Capital ainda é dúvida

Eleição corre o risco de ser impugnado se os 40 aprovados não forem chamados

Em clima de impasse, número de conselheiros tutelares que serão nomeados segue sem definição em Campo Grande. Nesta terça-feira (09), a prefeita Adriane Lopes se reuniu com os quarenta profissionais aprovados nas eleições de 2023.

Adriane Lopes ressalta que a reunião foi para definir se serão chamados 25 ou 40 conselheiros. “Saímos sem respostas, para chamar os profissionais precisamos ter onde colocar esses funcionários e a prefeitura não tem imóveis suficientes para instalar a categoria”, pontuou.

Prefeita entende a necessidade de novos conselhos e a intenção do município é criar três novos conselhos para aumentar a demanda de proteção das crianças e adolescentes. Já o número de conselheiros será definido nesta quarta-feira (10).

“Estamos desocupando dois prédios próprios da prefeitura para instalar parte dos conselheiros na região do Prosa e Anhanduizinho, um terceiro lugar será alugado. Só posso chamar se tiver onde lotar”, finalizou.

Adriano Vargas, presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares de Mato Grosso do Sul, conversou com Jornal O Estado e explicou que nesta quarta-feira (10) é a posse nacional dos Conselheiros Tutelares em todo o Brasil.

A proposta inicial é que apenas 25 conselheiros tomem posse, a categoria não está de acordo, além disso é necessário criar três novos Conselhos Tutelares. A prefeitura alega comprometimento financeiro. Se não houver a posse dos 40, o concurso corre o risco de ser impugnado”, finalizou.

Por Thays Schneider.

