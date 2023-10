Novo decreto de armas pode impactar empresas do segmento, destaca Marcos Pollon

[Texto: Camila Farias, Jornal O Estado de MS]

Documento altera regras de aquisição, posse e porte de armas para CAC’s e civis

Foi assinado ontem (21) pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva, o novo decreto de armas elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O documento trouxe modificações que podem impactar no sistema de compra, posse e porte de armas de fogo. A principal mudança se dá na redução da quantidade de armas e munições acessíveis para civis e para os chamados CACs (Caçadores, atiradores e colecionadores). O deputado federal, Marcos Pollon, fundador do Proarmas (Associação Nacional Movimento Pro Armas) reforçou que o presidente “está destruindo homens, mulheres e famílias que vivem desse mercado”.

Dentre as mudanças indicadas para os civis, estão: anteriormente a venda estava liberada para até 4 armas de uso permitido, sem necessidade de comprovação da efetiva necessidade, com possibilidade de ampliação do limite. Até 200 munições por arma, por ano (chegou a 600 munições) e após a mudança, se limita a até 2 armas de uso permitido, com comprovação de efetiva necessidade e até 50 munições por arma, por ano.

Já para os CACs, podem haver mais mudanças de acordo com cada categoria. Antes do decreto era permitido, até 30 armas, sendo 15 de uso restrito, até 1 mil munições por arma de uso restrito, por ano (15 mil/ano), até 5 mil munições por arma de uso permitido, por ano (75 mil/ano) e após o decreto, ficam liberadas até 6 armas, até 500 munições, por arma, por ano e a necessidade de autorização do Ibama.

Os colecionadores, poderiam ter até 5 armas de cada modelo, vedadas as proibidas, automáticas, não portáteis ou portáteis semiautomáticas cuja data de projeto do modelo original tenha menos de 30 anos. A partir da assinatura do novo decreto, até 1 arma de cada modelo, tipo, marca, variante, calibre e procedência; – Vedadas as automáticas e as longas semiautomáticas de calibre de uso restrito cujo 1º lote de fabricação tenha menos de 70 anos.

Para os atiradores esportivos, a alteração prevê até 60 armas, sendo 30 de uso restrito, até 1 mil munições por arma de uso restrito, por ano (30 mil/ ano), até 5 mil munições por arma de uso permitido, por ano. (150 mil/ano) e até 20 kg de pólvora.

Após a publicação do decreto será necessário a retomada dos níveis, sendo de atirador Nível 1 – Definição: Oito treinamentos ou competições em clube de tiro, em eventos distintos, a cada 12 meses. Até 4 armas de fogo de uso permitido, até 4 mil cartuchos, por ano, até 8 mil cartuchos .22 LR ou SHORT, por ano.

Atirador Nível 2 – Definição: Doze treinamentos em clube de tiro e quatro competições, das quais duas de âmbito estadual, regional ou nacional, a cada doze meses. Até 8 armas de fogo de uso permitido, até 10 mil cartuchos, por ano, até 16 mil cartuchos, por ano .22 LR ou SHORT.

Atirador Nível 3 – Definição: Vinte treinamentos em clube de tiro e seis competições, das quais duas de âmbito nacional ou internacional, no período de doze meses. Até 16 armas de fogo, sendo 12 de uso permitido e até 4 de uso restrito, até 20 mil cartuchos, por ano e até 32 mil cartuchos por ano .22 LR ou SHORT.

Vale lembrar, que a medida não deve afetar quem já tinha adquirido os equipamentos durante a regra antiga.

“Plano de Vingança”

O deputado federal Marcos Pollon, prevê que o cenário, não seja tão prejudicial ao segmento, que só não foi destruído por completo pelo atual governo por força do Parlamento, Pollon lembrou que desde o início o atual governo não aceitava o debate, porque o objetivo, segundo ele, era um plano de vingança.

“Na verdade, eles querem destruir o segmento, por total. O governo de transição falava que ia proibir tudo. Nós tivemos acesso à minuta do decreto que sairia no dia 1º de janeiro, que era catastrófico e depois foi mudado drasticamente. Ele estabelecia o confisco, o fechamento imediato de clubes e lojas, a proibição de todos os calibres, dentre outros, o que não houve pela força da Casa”.

Mas ainda assim, o deputado acredita na força da Câmara Federal, para que esse novo decreto preserve a propriedade de quem já tem seus equipamentos. “Não vão fechar os clubes e lojas, apenas próximos às escolas, e os negócios realizados serão respeitados, mas perdemos a preservação dos calibres. Todas as pessoas têm o direito à vida, propriedade e legítima defesa. Mas, não existe legítima defesa sem meios aptos. É uma medida completamente ideológica, sem critério. O Governo não governa para o povo, mas para pouco mais de 50%. Ele está destruindo não apenas um nicho importante, mas homens, mulheres e famílias que vivem desse mercado”.

24 mil registros de posse

Segundo dados do Exército Brasileiro apresentados no Fórum Brasileiro de Segurança Pública e compilados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2021, o Brasil passou de 571.721 Certificados de Registros ativos de CAC (Caçadores, Atiradores e Colecionadores para 783.385 registros em 2022.

No primeiro ano do levantamento, em 2015, o país tinha 13.378 Pessoas físicas com Certificado de Registro. A pesquisa mais recente, também indica que em 2022, Mato Grosso do Sul tinha 24.799 registros. Número superior aos 12.023 de 2017. No Brasil o último levantamento indicou que existem 1.558.416 registros de posse ativos. Além disso, o relatório apontou que MS tinha 24.231 registros expirados no ano passado, valor inferior aos 24.469 de 2021.

