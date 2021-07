Neymar e Vidal trocam alfinetadas na web depois da classificação na Copa América

Volante do Chile afirmou que “deixou o Brasil de joelhos” e atacante da Seleção publicou com chileno caído no gramado

A Seleção Brasileira se classificou para a semifinal da Copa América após vencer o Chile por 1 a 0 mesmo com um jogador a menos. Este resultado, contudo, não pareceu desanimar o volante Arturo Vidal que se disse orgulhoso de sua equipe e afirmou em suas redes sociais que deixaram o Brasil “de joelhos”. A publicação do atleta ganhou uma possível indireta do atacante Neymar Jr, que, por sua vez, publicou uma foto deixando Vidal no chão durante a partida.