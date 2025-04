Mutirão de vacinação contra a gripe será realizado na Defensoria Pública neste sábado

Imunização gratuita ocorre das 7h30 às 11h30 em Campo Grande e é voltada a públicos prioritários

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, promove neste sábado (5) um mutirão de vacinação contra a gripe (influenza). A ação será realizada das 7h30 às 11h30, no prédio do Núcleo Institucional de Atenção à Saúde (NAS), localizado na Rua Barão de Melgaço, 128, no centro da Capital.

A vacinação é gratuita e destinada a públicos prioritários. Estão aptos a receber a dose crianças de 6 meses a 5 anos, idosos, gestantes, pessoas em situação de rua e indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis ou outras condições clínicas especiais.

A iniciativa visa ampliar a cobertura vacinal na cidade e facilitar o acesso da população mais vulnerável à proteção contra a gripe, especialmente com a chegada do outono, quando aumentam os casos de infecções respiratórias.

Não é necessário agendamento prévio. Basta comparecer ao local dentro do horário previsto com documento de identificação e a caderneta de vacinação.

