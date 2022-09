Mulher é atropelada ao correr para pegar ônibus na Capital

Mulher de 42 anos, foi atropelada por um carro do transporte coletivo, na manhã de hoje (03), no terminal Bandeirantes, na Capital. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande em estado grave.

Segundo apurado pela reportagem, o ônibus da linha Tarumã terminal Bandeirantes estava em movimento e o condutor precisou frear bruscamente e alguns passageiros que estavam dentro do coletivo chegaram cair, mas ninguém se feriu.

Do lado de fora, segundo apurado, A mulher estava em outro ônibus da linha Santa Emília, terminal bandeirantes e teria desembarcado e saiu correndo para tomar outro ônibus, quando se desequilibrou e caiu na pista de rolamento de uma das plataformas.

Testemunhas que presenciaram a situação disseram que não foi culpado motorista, pois ela teria entrado na frente do ônibus.

Ao verem a situação, os próprios passageiros acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que socorreu a mulher, que foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande. Com sangramento no ouvido e suspeita de traumatismo craniano.