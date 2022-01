MS soma mais de 22 mil pessoas em isolamento por conta da COVID-19

Boletim epidemiológico desta segunda-feira (31) aponta que Mato Grosso do Sul está com 22.515 casos de infecções ativas de COVID. Assim, o Estado consta 22.148 pessoas positivadas em isolamento domiciliar e outras 367 internadas.

As hospitalizações contam com 229 pessoas em leitos clínicos e 138 em leitos de UTI. Os dados são do boletim divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Já a taxa global de ocupação de leitos UTI SUS (Unidade de Terapia Intensiva do Sistema Único de Saúde) adulto por macrorregião de internação é de 91% em Três Lagoas, 87% em Campo Grande, 87% em Dourados, e 77% em Corumbá.

Boletim epidemiológico divulgado pela SES confirma ainda 980 novos casos da doença. Campo Grande (207), Corumbá (96), Maracaju (91), Amambai (66) e Nova Andradina (54) são os municípios com maior número de casos novos nas últimas 24 horas. A média móvel indica 2.930 confirmações diárias na última semana.

Foram registrados 10 óbitos de sul-mato-grossenses com idades entre 40 e 88 anos. Conforme o boletim, 6 deles possuíam comorbidades e os demais nada relatado. A média móvel indica que na última semana o Estado registrou 12 mortes diárias.

Influenza

Com taxa de letalidade de 18,1% em Mato Grosso do Sul, a influenza fez mais 2 vítimas no Estado. Conforme boletim epidemiológico, são duas mulheres que residiam em Campo Grande, sendo uma de 82 anos com doença cardiovascular crônica, e outra de 28 anos sem comorbidade relatada. A média móvel dos últimos 7 dias indica 2,7 mortes diárias pela doença no Estado.

Nas últimas 24 horas foram 9 hospitalizações notificadas e a média indica 9,1 na última semana. Confira aqui o detalhamento do boletim epidemiológico COVID e Influenza desta segunda-feira, 31 de janeiro de 2022.

