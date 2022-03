Motoristas alcoolizados durante o Carnaval é quase 7 vezes maior que no ano passado

O balanço da Operação Carnaval 2022 da PRF (Polícia Rodoviária Federal) publicado nesta quinta-feira (3), chamou a atenção pelo número de motoristas autuados por embriaguez ao volante nas rodovias de Mato Grosso do Sul.

Durante as festas deste ano, 721 pessoas foram penalizadas por alcoolemia [presença de álcool no sangue] enquanto dirigia, resultado quase sete vezes superior que em 2021, quando houve 115 motoristas autuados no mesmo período.

Neste ano, o número de acidentes em rodovias de Mato Grosso do Sul foi menor que do ano passado, com 23 casos registrados, três a mais que no ano anterior. Porém, houve três óbitos, enquanto em 2021 não houve nenhum.

Segundo o inspetor da PRF, Tercio Baggio, os acidentes com morte no Estado possuem características semelhantes. ”As colisões que houveram morte foram de madrugada e à noite, com as vítimas provavelmente voltando das festividades.”

De acordo com Baggio, Ribas do Rio Pardo recebeu uma atenção maior dos policiais rodoviários durante o feriado. ”Na BR-262, sentido Campo Grande – Três Lagoas, ocorreram alguns acidentes mais graves. Com uma rodovia melhor estruturalmente, os motoristas aproveitaram para acelerar mais o veículo ddurante o feriado. ”

”É difícil fazer uma comparação devido a pandemia ter sido muito rigorosa em 2021. Mas comparando com os outros carnavais, é um um número recorde autuações, multas e pessoas autuadas por embriaguez. O resultado também é fruto da maior operação de carnaval da PRF, onde 500 policiais foram mobilizados.” Concluiu o inspetor.

Com informações Willian Leite