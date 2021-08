Dois motociclistas se acidentaram gravemente na tarde desta segunda-feira (02) no cruzamento das Avenidas Fábio Zahran com Bandeiras, em Campo Grande. Os envolvidos foram encaminhados para a Santa Casa.

Conforme apurado pelo jornal O Estado Online, o acidente ocorreu após um dos motociclistas não respeitar o sinal vermelho. Equipe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local onde realizaram os primeiros socorros.

Confira o vídeo na íntegra: