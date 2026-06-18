Medidas contra alta do petróleo chegam ao consumidor e reduzem preço do diesel em MS

Levantamento do Procon aponta que descontos aplicados às distribuidoras foram repassados aos motoristas após impacto da crise no Oriente Médio

As medidas adotadas para conter os reflexos da alta do petróleo no mercado internacional começaram a chegar ao bolso dos consumidores em Mato Grosso do Sul. Levantamento realizado pelo Procon Estadual mostra que os descontos concedidos às distribuidoras de combustíveis foram repassados às bombas dos postos localizados no anel viário de Campo Grande.

O monitoramento, realizado entre abril e junho, identificou queda nos preços dos dois principais tipos de diesel comercializados. O diesel S10 passou de R$ 7,35 para R$ 6,82 por litro, enquanto o diesel S500 recuou de R$ 7,18 para R$ 6,52 no mesmo período.

Segundo o Procon, a redução ocorreu após medidas implementadas para amenizar os impactos da valorização do barril de petróleo, pressionado pelos conflitos registrados no Oriente Médio. A tendência de queda foi mais intensa durante o mês de maio.

O levantamento também constatou que os consumidores que optaram pelo pagamento no cartão de crédito desembolsaram, em média, até R$ 0,03 a mais por litro em comparação ao valor praticado para pagamentos à vista. A diferença permaneceu estável durante todo o período analisado.

Apesar da redução observada nos preços, o órgão orienta os consumidores a continuarem pesquisando antes de abastecer e a exigir a emissão da nota fiscal para garantir transparência e segurança nas relações de consumo.

De acordo com o Procon-MS, os dados indicam que o pior momento dos impactos internacionais sobre os combustíveis já foi superado, embora o acompanhamento dos preços continue sendo necessário diante da volatilidade do mercado global de petróleo.

A população pode registrar denúncias ou solicitar informações por meio do Disque Denúncia 151 e do portal oficial do órgão.

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