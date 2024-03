KTO Reforça Compromisso com Jogo Responsável e Segurança dos Apostadores no Brasil

Descubra como a KTO está liderando o movimento de Jogo Responsável no Brasil, oferecendo ferramentas avançadas e parcerias estratégicas, como a com a CAF, para garantir a segurança e o bem-estar dos apostadores.

À medida que o Brasil avança na regulamentação das apostas esportivas e jogos de cassino online, a importância do Jogo Responsável ganha destaque, refletindo um compromisso crescente com a segurança e o bem-estar dos jogadores. Neste cenário, a KTO emerge como uma figura central, adotando práticas pioneiras que estabelecem novos padrões para o setor. A regulamentação visa não apenas melhorar a arrecadação, mas também combater ilegalidades, criando um ambiente mais seguro e transparente para os apostadores.

O que é Jogo Responsável?

O Jogo Responsável, também conhecido como JR, é uma iniciativa global que visa proteger os jogadores de potenciais danos associados ao jogo, promovendo um ambiente seguro e justo. Esta abordagem abrange diversas medidas, desde a prevenção do acesso de menores de idade até o apoio a jogadores que possam desenvolver comportamentos de jogo problemático. No Brasil, a KTO tem sido uma voz ativa nesta causa, implementando uma série de ferramentas e políticas que visam garantir uma experiência de jogo positiva e controlada.

Ferramentas e Apoio ao Jogador

Entre as medidas adotadas pela KTO, destacam-se os limites de depósito, que permitem aos jogadores definir um teto para suas transações financeiras, e a opção de autoexclusão, oferecendo um recurso valioso para aqueles que decidem fazer uma pausa nas apostas.

A KTO revelou que aproximadamente 2,5% dos seus usuários têm utilizado ativamente essas ferramentas de pausa no jogo. Dentro desse grupo, 2,1% optaram por auto-excluir-se ou encerrar permanentemente suas contas, enquanto 0,4% solicitaram uma pausa por um período determinado.

Além disso, a KTO disponibiliza suporte profissional, oferecendo recursos e assistência para jogadores que buscam ajuda.

Parcerias que garantem segurança

A KTO não está sozinha em seu compromisso com o Jogo Responsável. A empresa é um membro fundador do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), que representa a união de operadoras de apostas esportivas dedicadas a promover práticas de jogo seguro e ético. O IBJR representa um marco importante para o setor no Brasil, reunindo líderes da indústria em um esforço conjunto para enfrentar desafios relacionados ao jogo problemático e estabelecer um ambiente de apostas mais seguro.

Cássio Filter, Country Manager da KTO no Brasil e Diretor de Comunicações do IBJR, enfatiza a importância da transparência e da educação na promoção do Jogo Responsável. Segundo Filter, o compromisso da KTO vai além do cumprimento das regulamentações; trata-se de uma missão para garantir que os jogadores tenham acesso a um ambiente de jogo justo e protegido.

Como parte de seu compromisso com a segurança dos jogadores, a KTO também estabelece parceria com a Combate à Fraude (CAF), uma medida adicional para garantir a integridade e a segurança das operações de jogo. Esta colaboração visa aprimorar os mecanismos de verificação de identidade e prevenir acessos indevidos, assegurando que apenas jogadores elegíveis participem, e que o ambiente de jogo permaneça seguro e protegido contra fraudes.

Um Novo Capítulo para o Jogo Online no Brasil

A iniciativa da KTO em promover o Jogo Responsável, juntamente com sua participação ativa no IBJR, sinaliza um novo capítulo para o jogo online no Brasil. Em um momento de mudanças significativas na regulamentação do setor, ações como essas são fundamentais para garantir não apenas a conformidade legal, mas também a proteção e o bem-estar dos jogadores.

À medida que o Brasil continua a moldar seu mercado de apostas esportivas e jogos de cassino online, a contribuição da KTO e do IBJR para o Jogo Responsável, será lembrada como um passo crucial na direção de um futuro mais seguro e responsável para o jogo no país.