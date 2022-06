Jair Bolsonaro parabeniza Marcos Pollon pela luta para cidadão de bem ter uma arma

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu hoje (29) o pré-candidato a deputado federal e presidente do PROARMAS, Marcos Pollon (PL) em Brasília, para parabeniza-lo pela luta para o cidadão de bem possuir uma arma de fogo para o direito a legítima defesa.

Na ocasião Marcos Pollon agradeceu o presidente pelo que fez para os CACs (Caçadores, Atiradores e Colecionadores). “Muito obrigado por tudo que o senhor fez pelos atiradores. O senhor rompeu praticamente 90 anos de restrição de calibre R 105, que vem desde lá da ditadura Vargas, um feito histórico no direito de acesso as armas, que marcou muito, porque o Brasil é case de sucesso tendo a maior redução de homicídios da história, afirmou Pollon.

Marcos Pollon, que pela primeira vez disputará mandato político-partidário é um dos nomes mais importantes no cenário nacional que defende as mesmas bandeiras do presidente Jair Bolsonaro.

O presidente, que sempre defendeu o porte de armas, destacou a brilhante atuação de Marcos Pollon para uma vida de liberdade. “Eu entendo que a arma é um instrumento de liberdade, não só para si como para todo seu país. Eu tenho uma máxima, o povo armado jamais será escravizado, e para mim, desde jovem, sempre dormi em paz em casa, desde que tenha uma arma na cabeceira da minha cama. Então isso é bom, tem ajudado a todos do Brasil, até mesmo o número de mortes por arma de fogo tem diminuído, se tivesse aumentado eu seria o culpado, mas como diminuiu o povo não fala nada, mas tudo bem. Parabéns a todos vocês também que lutam para o cidadão de bem possa ter uma arma de fogo. E cada vez mais possamos ser CACs no Brasil também”.

O encontro não vai ficar só em Brasília, pois amanhã o presidente Jair Bolsonaro se encontrará com o pré-candidato a deputado federal, tanto na motociata quanto na entrega do Residencial Jardim Canguru.