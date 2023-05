Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje você vai dar mais importância aos seus relacionamentos e tudo indica que sairá ganhando ao somar forças com quem convive e trabalha. Para ver o serviço render, aposte nas atividades em grupos e equipes, pois devem trazer os melhores resultados. Cooperação será a palavra mágica do dia e você terá todo apoio de que precisa para encaminhar seus interesses. Bom período para cuidar da aparência e realçar os pontos fortes do seu visual. Na paixão, cresce a vontade de namorar e há boas chances de encontrar alguém que inspire seu desejo de se amarrar. Se tem um xodó, pode esperar harmonia e bons momentos: um saberá atender as expectativas do outro. Os astros deixam sua união blindada e protegida!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Saúde é o que interessa e quem está bem servida com as energias astrais desta terça-feira é você, tourinha! Hoje a Lua muda de cenário e deixa a sua vitalidade no topo, além de incentivar os cuidados com seu corpo e organismo. O período também será de boa produtividade no trabalho e seus dons criativos estarão a serviço do seu sucesso. No lado financeiro, há chance de conseguir uma grana extra através de atividades temporárias. Se recebe comissão, não deve faltar oportunidade para faturar ainda mais – ligue a sua anteninha! Nos assuntos do coração, pode pintar um clima com colega ou alguém que vê com frequência. No romance, seu jeito fica mais prestativo e você vai dar todo apoio ao momozin.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O feriado já elvis e o mês começa pra valer, mas você vai contar com ideias férteis e criatividade abundante para se destacar em suas atividades. A Lua desembarca hoje no setor mais positivo do seu Horóscopo, realça seus talentos no trabalho e também avisa que a sorte fica de plantão para te favorecer. Se gosta de arriscar uns palpites em jogos e loterias, bora lá fazer a sua fezinha, geminiangel! Agora, sorte mesmo vai pintar no lado amoroso e nesse quesito você tem tudo para nadar de braçadas. Se está free, o dia é perfeito para desfilar seu charme na pista e atrair aquele crush que mexe com os seus sentidos. Na vida a dois, deve curtir uma fase mais romântica, leve e descontraída com o love.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Família é o bem mais precioso do seu signo e hoje sua missão é especial: reforçar os laços sagrados com as pessoas queridas. De acordo com as estrelas, você vai dar mais atenção aos assuntos do lar e dedicará mais carinho aos parentes, mas não deixará as demandas do trabalho de lado. Ao contrário, pode e deve pegar firme no serviço e usar sua experiência para deslanchar nas atividades que faz com propriedade: dedique-se ao que sabe e vai brilhar ainda mais. Bom período para tratar de interesses ligados a imóveis, renegociar aluguel e organizar o orçamento doméstico. Talvez não tenha tanto pique para socializar e paquerar, mas o romance tá estimulado, ainda mais nas horas íntimas com o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Leodivos e leodivas estão com tudo para fazer mil contatinhos e ocupar o centro das atenções nesta terça! Com a comunicação empoderada e um jeito ainda mais extrovertido, vai ser fácil atrair amizades e bombar nas redes sociais. Você esbanjará habilidade para se relacionar com quem convive e trabalha e deve se enturmar rapidinho em qualquer grupo. Bom dia para apostar em parcerias profissionais, lidar com comércio e ampliar sua clientela. Se está se preparando para um concurso ou quer acelerar o passo nos estudos, vai render bastante hoje. As paqueras ficam pra lá de estimuladas e pode dar match com o crush no primeiro papo. Ótima sintonia com o mozão: é a hora certa para abrir o seu coração.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O mês mal começou e você já gasta fosfato pensando em maneiras de ampliar os ganhos, bebê? Se depender da Lua, nem precisa se esforçar demais porque ela avisa que podem surgir boas chances para encher o bolso, meu cristalzinho! Explore as qualidades do seu signo, principalmente seu poder de observação, para farejar oportunidades. Você pode se deparar com uma ocasião de ouro pra começar algo lucrativo ou pegar uma atividade extra no trabalho e reforçar a renda. Bom dia para cuidar com todo capricho do seu corpo e da sua imagem, o que deve favorecer até as suas paqueras. Só que ficadas ocasionais não vão interessar e hoje você quer mesmo é certezas no amor. Clima de estabilidade na relação a dois.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Vibes maravilindas chegam da Lua, que desembarca no seu signo e deixa o seu astral nas alturas, librinha! Você vai contar com ótimas perspectivas na carreira e deve ganhar mais visibilidade com os seus dons e talentos tinindo. Não perca nenhuma oportunidade de mostrar do que é capaz, pois a chefia estará atenta e vai avaliar seu desempenho. Há boas chances de conseguir vitórias importantes e melhorias salariais podem estar no pacote. Você também vai mandar bem nos contatos e tudo indica que vai ganhar uma enxurrada de likes nas redes sociais, sem falar nas paqueras que devem fervilhar hoje: um crush popular pode ficar caidinho. Se tem um love, vai curtir um período animado e feliz com seu bem.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Hoje você pode sentir mais vontade de ficar na sua e curtir seu canto. Talvez precise de mais sossego e isolamento para resolver pendengas ou tomar decisões que vem adiando, mas não se preocupe, pois tudo deve fluir sem atropelos. Se o cansaço bater, tente pegar mais leve no trabalho e diminua o ritmo nas atividades mais desgastantes. É hora de repor as energias, fortalecer seu bem-estar e valorizar a sua paz. Nas relações pessoais, é melhor manter uma postura discreta e não se abrir muito com os outros. Pode rolar atração forte na paquera, mas confirme se o crush não é comprometido pra não se meter em rolos. Com o mozão, aposte na cumplicidade para deixar o convívio mais gostoso e acolhedor.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Seus sonhos e objetivos ganham excelentes estímulos das estrelas e o momento é ideal para realizar seus planos, minha consagrada! O cenário também tá tranquilo e favorável para você faturar uma graninha e as chances ficam mais nítidas se puder contar com apoio ou participação direta de pessoas do seu convívio. Os contatos sociais ficam movimentados e deve pintar um convite irrecusável da galera. Mas tente organizar melhor seu tempo para dar conta de todos os compromissos no trabalho antes de sair para agitar por aí. Alguém que faz parte da turma pode despertar sentimentos diferentes e fazer você se apaixonar. Na relação a dois, terá criatividade de sobra para surpreender e agradar o xodozinho.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Suas ambições serão aquecidas pela Lua Crescente, que hoje muda para o ponto mais alto do seu Horóscopo e deixa seu lado batalhador no modo turbo. Essas vibes trazem um baita impulso para o seu progresso profissional e você tem tudo para alcançar conquistas e metas no trabalho. Com sua vitalidade em ótima forma, não vai faltar disposição para colocar todos os seus projetos em ação. O período também é indicado para valorizar a sua aparência e caprichar nos cuidados com o seu visual: uma boa imagem pode abrir muitas portas, inclusive no lado amoroso. Alguém que é alvo de muita paquera pode se interessar por você e a química será poderosa. Com o mozão, boa fase para falar do futuro e traçar planos.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

As notícias astrais de hoje vêm de encomenda para quem adora novidade, como o seu signo. Mudanças estão previstas e as estrelas garantem que serão positivas, meu docinho de amora! Aproveite as oportunidades para entrar em contato com pessoas e assuntos diferentes, pois devem ampliar seus horizontes e trazer muitos estímulos. Nesta terça, você vai se identificar mais com atividades que alimentam seu espírito de aventura, então, bora lá tirar o pezinho da rotina, dar asas à sua curiosidade e se envolver com novos interesses. Proposta de trabalho em outra empresa ou cidade pode ser cogitada e te deixar no maior ânimo. Tá na pista? Pode conhecer alguém que é o seu número. Romance repleto de sintonia.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Hoje você pode sentir mais vontade de dar uma geral na sua vida, repensar escolhas, relações, avaliar seu progresso no trabalho e buscar alternativas para incrementar os seus ganhos. Valerá fazer um balanço mais apurado e examinar as coisas mais a fundo. Se perceber que é hora de fazer algumas mudanças, não hesite para dar voz ao seu desejo de transformação. Sua intuição estará mais certeira e pode te indicar os melhores caminhos nesta terça-feira, mas não se arrisque em negociações que mal conhece e proteja o que já conquistou com o suor do seu empenho. Na paquera, sua sensualidade estará um arraso e você pode deixar o crush apaixonado. A dois, os momentos íntimos com o love devem pegar fogo!