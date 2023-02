Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A semana trará mudanças no ambiente social ou na equipe. Amplie o diálogo, aprofunde vínculos e fortaleça sua segurança num novo grupo ou com parceiros. Aproveite os próximos dias para ampliar sua rede e participação em projetos colaborativos. Comunicações, contatos, atividades comerciais e estudos ganharão um impulso extra. Plante sementes para o futuro!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Reformule metas para o futuro e o plano de carreira. O foco da semana estará nas comunicações profissionais, que ganharão agilidade e novas direções. Inove sua atuação e ganhe mais mobilidade. Boas notícias na área financeira apontam para a conquista de maior independência. Espere por empatia e sincronicidade nas atividades de grupo e encontros desta fase.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Parcerias, alianças e associações ganharão impulso extra nesta semana, que trará prestígio profissional e novos projetos de trabalho. Embarque numa onda de energia positiva e expanda a atuação. Serviços de mentoria, cursos, lives e compartilhamento de conhecimentos estarão favorecidos por Mercúrio em harmonia com seu signo. Amplie o alcance da sua voz no mundo!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

A busca por uma melhor qualidade de vida incentivará mudanças e novos projetos. Conexões com pessoas de outras regiões motivarão viagens e novos planos. Mercúrio trará respostas íntimas e existenciais: o importante será controlar a ansiedade e formular cada passo com consciência e propósito. Empatia e confiança em novas amizades influenciará a maneira de se relacionar.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Reformule seus espaços, rotina e lifestyle. A semana trará reestruturações e soluções de assuntos de família. Aposte no diálogo para harmonizar um relacionamento em crise e dar um passo a mais na confiança mútua. Assuntos de justiça ou de viagem pedirão respostas rápidas. Conte com o apoio de uma amizade especial e de profissionais competentes.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Acelere a produção e enriqueça sua atuação com ideias brilhantes. A semana trará mais organização e poder de negociação no trabalho. Vença burocracias e agilize processos de documentação ou de um contrato. Interações de hoje falarão ao coração; espere por harmonia em associações e nas parcerias. Os próximos dias trarão conquistas na carreira.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Harmonia nas conexões de trabalho e relações cotidianas trará estabilidade e mais leveza. Passo a passo, você construirá a segurança necessária para aumentar a exposição e desenvolver novos projetos. Descubra outros prazeres e habilidades. A semana trará cura emocional e novos focos de interesse. Invista em equilíbrio, saúde e bem-estar.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Fique de olho nas oportunidades de trabalho. A semana será bastante produtiva. Você poderá iniciar atividades motivadoras e tornar o cotidiano mais agradável. Empatia, sincronicidades, coincidências e muita sensibilidade continuarão presentes nos encontros e nas interações. Deixe a vida fluir e receba lindos presentes. Entendimento com a família e mais serenidade pela frente!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Aumente a sintonia com a força interior e sabedoria espiritual. A semana trará sentimentos generosos e empatia nos relacionamentos. Assuntos de família ou de moradia serão resolvidos com sensibilidade e oportunidades que poderão surgir magicamente. Mercúrio agilizará as comunicações de trabalho, contratos e negociações comerciais. Amor com novos prazeres!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Aposte em maior abertura social nesta semana. Você terá oportunidade de se integrar num novo grupo ou de encontrar as pessoas certas para se associar numa nova empreitada. Aproveite os próximos dias para estabilizar as finanças, saldar dívidas ou firmar bons acordos. Novos modelos de negócio ganharão sua atenção nesta fase. Entendimento sem palavras no amor.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Realize um sonho! A semana trará uma proposta imperdível que poderá promover uma virada e reestruturações de vida. Decisões serão tomadas com segurança. Pense a longo prazo e aproveite oportunidades de crescimento profissional e financeiro. Invista na sua imagem, assuma mais protagonismo e ganhe popularidade. Objetivos pessoais ficarão melhor definidos.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Sonhos ganharão contornos nítidos e viabilidade. Aproveite esta semana para agilizar uma reforma na casa ou uma transação imobiliária e concretizar novos projetos. Clima de confiança, otimismo e bons resultados financeiros manterão o astral em alta. O amor atingirá uma dimensão maior. Aposte numa viagem a dois para apertar os laços afetivos e intensificar a vida íntima.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.