Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Se depender do estímulo dos astros, trabalho e carreira terão prioridade absoluta para você nesta quinta-feira. O Sol no ponto mais alto do seu Horóscopo indica uma fase de muita realização e sucesso para o seu signo. Fique ligada nas oportunidades e batalhe com firmeza e disciplina para atingir suas metas mais ambiciosas. Mas guarde seus projetos a sete chaves: o segredo é a alma do negócio. Cuide da beleza e da saúde: vai se sentir ainda mais poderosa. Na paquera, preste atenção em alguém que está sempre por perto. À noite, a Lua enviará novos estímulos ao romance e fortalecerá a união.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O céu anuncia que você não terá com o que se preocupar hoje. Com a Lua no paraíso astral, você terá sorte em tudo que decidir fazer. O Sol também reforça o seu otimismo e avisa que novos horizontes devem se abrir no seu caminho. Procure seguir os exemplos de pessoas bem sucedidas, invista nos estudos e aprenda tudo que puder. Nas paqueras, você vai esbanjar chame e simpatia. Vai atrair muitos fãs e, onde não rolar namoro, vai rolar uma boa amizade. Para quem já encontrou a sua cara-metade, os astros prometem doses extras de carinho, romantismo e cumplicidade – além de muita sedução.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Mudança de casa ou emprego recebe bons estímulos do céu. Você também terá sorte para realizar um antigo projeto ou vai se destacar no trabalho ao utilizar uma experiência que adquiriu em um emprego anterior. É um bom dia, ainda, para organizar os armários e separar tudo que não usa mais. Vai abrir espaço e ainda renovar as energias ao seu redor. Se você ainda sente atração por um ex-amor, um reencontro promete acelerar as batidas do seu coração. Se sentir que ainda há uma chance, pague para ver, pois os astros estão a favor. A dois, programas caseiros serão repletos de sedução e prazer.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Os astros convidam você a somar forças com os colegas e investir na troca de ideias para chegar mais rápido aos seus objetivos. O Sol na Casa das Alianças indica sucesso em parcerias, sociedades e trabalhos em equipe. Ao mesmo tempo, a Lua na Casa da Comunicação facilita o entendimento entre as pessoas, além de acentuar bastante a sua criatividade. Você também terá muita facilidade para aprender e deve aproveitar as conversas para absorver o conhecimento dos colegas mais experientes. No amor, você está mais para compromisso do que para aventuras. Vai sentir ainda mais firmeza no romance.

Leão (de 22/7 a 22/8)

O Sol ilumina a sua Casa do Trabalho e garante a você muita disposição para cumprir suas tarefas. Se souber concentrar essa energia na direção certa, você pode aumentar seus ganhos e garantir algum alívio para o bolso. Outra possibilidade de reforçar o orçamento é arranjar um bico ou um segundo emprego. Só cuidado para não assumir uma carga pesada demais: pense na sua saúde. Controle os gastos, especialmente se estiver chateada com alguma coisa. Na paixão, você vai querer segurança e lealdade. Cuidado para não assustar o alvo com tantas cobranças. Se você já tem um amor, valorize e apoie seu bem.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Os astros acentuam a sua autoconfiança e anunciam um dia de alegrias e conquistas. Se decidir trabalhar em equipe, tente não se aborrecer com qualquer comentário dos colegas e não leve as coisas para o lado pessoal. A fase é de sorte: não deixe de fazer uma fezinha. Você vai esbanjar simpatia e terá ótima sintonia com filhos e gente mais jovem. Sucesso garantido, também, nos assuntos do coração. Seu charme vai brilhar em dobro e você pode aguardar boas surpresas na paquera. Um namoro recente pode ficar mais intenso. Na união, reforce a confiança e procure se divertir mais com seu amor.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Cautela e discrição serão boas aliadas do seu signo nesta fase, libriana. Evite confiar demais nas pessoas, não comente seus planos e esteja sempre alerta para não cair em golpes ou falsidades. Confie na sua experiência para dar conta das tarefas e garantir sua estabilidade no emprego. O apoio da família também será bem-vindo e fará bem ao seu coração. Quem está livre pode se envolver num romance proibido. Ou pode se envolver com alguém conhecido e preferir manter o lance em segredo por um tempo. Na união, quanto mais privacidade e cumplicidade, melhor. Curta mais o seu ninho de amor.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Bom dia para colocar em prática alguns dos seus projetos para o futuro. Com a Lua na Casa das Associações, você terá facilidade para reconhecer bons aliados e pode contar com o apoio de amigos para alcançar seus ideais. O Sol na Casa da Comunicação garante que você saberá usar as palavras certas para negociar com as pessoas, o que indica sucesso para fazer acordos e parcerias. Pode pintar um clima de paquera com alguém da turma e se você quiser, vai dar namoro. No romance, você estará ainda mais carinhosa, romântica e companheira. Valorize o diálogo em qualquer situação.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A vontade de se dar bem, alcançar o sucesso e melhorar de vida será um grande estímulo para você se dedicar com mais afinco à carreira. Ambiciosa, você não medirá esforços para ganhar a atenção e o reconhecimento que merece, ainda mais se estiver de olho em uma oportunidade de promoção no emprego. Confie na sua experiência e mostre do que é capaz. Seu empenho será recompensado. Nos assuntos do coração, você saberá bem o que quer e vai escolher suas paqueras com muito cuidado. Na vida a dois, bom momento para realizar um projeto ou um sonho de consumo do casal. Invista no companheirismo.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua na Casa 9 desperta em você um desejo de se aprofundar mais no trabalho, entender melhor como as coisas funcionam, inclusive em outros setores. Esse interesse será bem-visto pelos chefes e pode contribuir para o seu crescimento no emprego. Mostre que é comprometida com o que faz e crie oportunidades de falar dos seus objetivos. Quem procura um novo amor deve investir num bom papo para se certificar de encontrou alguém que realmente combina com você. Descubra os gostos e projetos em comum. A cumplicidade deve aumentar no romance. Boa noite para fazer planos com seu amor.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Sol e Lua indicam que você deve seguir a sua intuição nesta quinta-feira. Confie em seus instintos. Mudanças podem ocorrer e você deve encarar os desafios como oportunidades, sem medo dos resultados. Pode ganhar uma grana inesperada, mas também deve ter cuidado para não perder o controle dos gastos. Cuidado com a ilusão do cartão de crédito: compre apenas o que pode pagar. A Lua na Casa 8 realça a sua sensualidade e indica que vai ser fácil envolver quem deseja. Uma atração proibida pode ficar mais forte e difícil de resistir. Na união, seus desejos vão esquentar e a intimidade vai pegar fogo.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Sol e Lua favorecem as parcerias, por isso, não pense duas vezes para se unir aos colegas em busca dos objetivos em comum. Você terá todo apoio para investir numa sociedade, especialmente se for com amigos. O Sol na Casa 11 indica que você será super criativa e pode apresentar ideias inovadoras no trabalho. Confie no seu potencial. Sua vida social deve estar agitada e vai ser bom sair com a turma. Tanta sintonia pode transformar os sentimentos e abrir caminhos para um romance com alguém da turma. O céu dará todo apoio. Na união, sintonia e companheirismo só vão aumentar.

