Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Finalmente sextou, meu consagrado, minha consagrada, e se depender da Lua hoje você vai dar um show de bola em tudo que fizer! Terá criatividade, pique e motivação de sobra para mandar bem no trabalho, faturar uma grana extra e terminar o ano com a conta bancária recheada. Aproveite essa vitalidade toda para ir atrás dos seus interesses e realizar os seus planos: agora você tem a faca e o queijo na mão para consagrar as conquistas que tanto deseja. Só não convém tomar nenhuma decisão precipitada com a intenção de alcançar logo suas metas – pense bem e avalie com calma! Noite movimentada nas relações pessoais e amorosas. O romance ganha maturidade e quem está livre pode ter surpresas boas na paquera.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Penúltimo dia do ano e você só pensa no merecido descanso , bebê? Pode sonhar que não paga imposto, mas antes de esticar a rede na varanda será preciso pegar firme no trabalho. Umas bagacinhas podem até aparecer e não convém confiar muito nos outros nem contar com apoio alheio. Mas perseverança é seu ponto forte e logo você assume o controle da situação. Pode ter uma sexta bem produtiva se cuidar dos seus afazeres e não perder muito tempo com outros interesses. Deixe para tratar os assuntos depois do expediente e aproveite a noite para curtir as pessoas mais íntimas: ao lado delas você vai renovar suas energias e se sentirá mais forte para tudo. Romance acolhedor, mas paquera sem grandes novidades.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O propósito de realizar seus sonhos continua firme e você vai trabalhar com garra e vontade para chegar mais perto dos seus objetivos. O resultado do seu empenho pode ser mensurado no bolso e grana deve entrar, só atenção para não se empolgar com promoções e liquidações pós Natal e torrar seu suado dinheirinho. Na saúde, vai esbanjar vitalidade e pode até se animar a praticar esportes ou exercícios físicos. Noite de bem-estar e entrosamento com as pessoas queridas. Reencontro com parentes ou amigos de longe promete momentos especiais. Se está na pista, há chance de se envolver com um alguém de perto. A intimidade tem tudo pra esquentar com rapidinhas e conversas maliciosas. O mozão que tome fôlego!

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A Lua tá on e abre os seus caminhos para o sucesso, cancerianjo! Com seu jeito mais ousado, batalhador e confiante, você tem tudo para se destacar profissionalmente. Se quer crescer no que faz e sonha com um cargo melhor, chegou a hora de mostrar do que é capaz. Hoje não falta espírito de luta para enfrentar desafios nem força de vontade para vencê-los, o que deve render pontos importantes com a chefia. A prioridade é o trabalho, mas você também vai curtir um dia animado nas relações pessoais e ganhará popularidade nos contatinhos e amizades. Com esse cartaz todo, é claro que vai atrair muita paquera e pode engatar um lance cheio de química com alguém top. Noite harmoniosa e estimulante com o xodó.

Leão (de 22/7 a 22/8)

O ano está acabando, mas ainda dá tempo de se mexer para colocar em ação um projeto ou ideal que adiou por falta de grana ou oportunidade. Hoje a Lua instiga o espírito de aventura dos leodivos e das leodivas, enviando poderosos estímulos para quem planeja mudar de casa, de emprego ou dar start em alguma atividade inovadora que traga mais independência. Viagem programada para o fds festivo tem tudo para ser um sucesso. Convém apenas planejar direitinho e controlar as despesas para não faltar verba. Amizades e contatinhos vão concentrar suas atenções à noite e um crush mais vivido e experiente pode fazer seu coração disparar. Ótimas vibes para escapar da rotina e fazer algo diferentão com o love.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

As estrelas dão um baita impulso para você transformar desafios em oportunidades e garantem que a sua sexta pode ser muito lucrativa. Além de explorar seu tino comercial, você pode e deve usar toda sua perseverança virginiana para chegar aonde deseja e fechar o ano com saldo positivo na conta bancária. Hoje também não falta determinação para vencer obstáculos e mostrar competências no trabalho, o que pode te ajudar a dar um passo além na carreira. Nos assuntos do coração, a Lua destaca seu lado fogoso e avisa que paixão está no ar: uma atração marcante pode pegar você de jeito. Quem já vive um relacionamento pode esperar momentos mais quentes com o mozão – dê asas aos seus desejos, bebê!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Se depender da Lua, hoje sua famosa indecisão cai por terra e você vai mandar muito bem em tudo o que fizer, librinha! Terá um ótimo pique para motivar quem estiver à sua volta e pode consolidar boas parcerias para conquistar o que ambiciona, seja na vida pessoal ou profissional. É hora de estimular a troca, a cooperação e se unir aos colegas para alcançarem mais rápido as metas em comum. O dia também promete ser top nas finanças e você pode fechar um contrato ou acordo bem lucrativo. Noite divertida com a galera e surpresas boas estão previstas nos contatinhos. Quem está livre pode sentir mais vontade de se amarrar e opção não deve faltar. No romance, o clima é de muita união e harmonia com o love.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Sextou bem sextado e o céu anuncia um dia de excelentes resultados no trabalho. Além de contar com disposição para encarar as demandas do serviço, você vai se valer de toda garra e coragem do seu signo, o que será ótimo para ideias e ações mais arrojadas. Será preciso ralar bastante, mas a Lua avisa que seu esforço vai valer a pena e pode até render uma graninha extra para curtir o Ano-Novo – êba, êba! À noite, o convívio familiar vai reservar momentos gostosos e ainda pode pintar convite da turma do trabalho – aliás, alguém que vê apenas como colega pode mexer com os seus desejos, escorpiãozinho(a)! No romance, o astral fica mais prestativo e colaborar com seu bem pode proporcionar muita satisfação.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Preparando o terreno para um fds de milhões, minha consagrada? Olha, se depender da Lua, isso não tá longe de acontecer, não, e hoje você está com tudo! Uma onda sortuda vai bater aí na sua praia nesta sexta e as coisas vão fluir com muita facilidade em todos os setores da sua vida. Seu dinamismo, criatividade e capacidade de iniciativa ficam no modo turbo no trabalho, garantindo êxito e vitórias. Conquistas também podem ser alcançadas no lado financeiro e é bem capaz de ter uma surpresa em jogo ou sorteio. Agora, glorioso mesmo é o seu astral no amor e você deve se divertir muito com o xodó. Se está na pista, seu magnetismo será um chamariz para atrair paqueras – escolha o alvo e bora conquistar!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

2022 está por um triz e você quer fechar o ano com saldo positivo em todos os setores da sua vida, não é Caprica? Tá certinho e hoje você tem mais é que concentrar seus esforços nas tarefas que domina, conhece e sabe fazer bem. O trabalho vai render, a saúde fica firme e as finanças protegidas. A família também terá papel importante e vai dar o apoio que precisar. Pode partilhar seus planos com um parente ou alguém mais experiente e ouvir bons conselhos. No lado amoroso, você não vai se contentar com pouco e só dará chance de aproximação se sentir que o crush vale muito a pena. No romance, período ideal para reforçar os laços de carinho e curtir a privacidade do ninho de amor com sua alma gêmea.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Sua habilidade para se comunicar, interagir e se expressar fica tinindo na última sexta do ano e sucesso é o que te espera, Aquário! Pode ter resultados pra lá de satisfatórios no trabalho e sair no lucro, principalmente se atua com vendas, atendimento ao público e atividades que exigem boa lábia. Trocar ideias e experiências com colegas e parceiros pode render boas lições e te levar mais longe. Mas procure fazer as coisas sem afobação e não tente abraçar o mundo com as mãos: se não der tempo de realizar tudo o que planeja hoje, paciência! Tá na pista? Bora lá puxar papo e mostrar seus encantos ao crush Noite perfeita para abrir o coração e dar um passo mais sério com o love. Sintonia total no romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Último dia útil do ano e você esbanjando disposição? Benzadeus, meu cristalzinho! Esse pique tem explicação e as estrelas revelam que é tudo para garantir mais grana no bolso e estabilidade na sua vida. O desejo de quitar continhas e entrar em 2023 com mais folga é o que te move hoje: você não pensará duas vezes para arregaçar as mangas e trabalhar com garra. Se descolar um serviço extra, terá a determinação de que precisa para dar conta do recado. Só controle os ímpetos para não sair torrando o dim-dim com bobagens – quem guarda tem! À noite, a vontade de se aninhar nos braços do mozão pode falar mais alto. Se está na fase da paquera convém vigiar o ciúme para não queimar o filme com o crush.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.