Gerson destaca solidez fiscal de MS e capacidade de investimento prevista na LDO 2027

A projeção orçamentária de Mato Grosso do Sul para 2027 reforça um cenário que vem se consolidando nos últimos anos: crescimento econômico aliado à responsabilidade na gestão das contas públicas. A avaliação é do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro, ao analisar os números da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que prevê receita e despesa total de R$ 27,99 bilhões para o próximo exercício.

Para Gerson, os indicadores mostram que o Estado conseguiu construir uma base sólida para sustentar o desenvolvimento, ampliar investimentos e fortalecer os serviços públicos sem aumentar a carga tributária sobre a população.

“Mato Grosso do Sul construiu um ambiente de segurança fiscal baseado na responsabilidade com os recursos públicos. Hoje o Estado tem capacidade de investir, manter serviços essenciais e continuar crescendo sem aumentar a carga tributária sobre o cidadão”, afirmou.

Um dos reflexos desse cenário é a projeção de crescimento da Receita Corrente Líquida (RCL), que deverá alcançar R$ 23,44 bilhões em 2027 e ultrapassar R$ 25 bilhões em 2029. Para o presidente da Assembleia, o avanço demonstra a força da economia estadual e a capacidade do Estado de transformar crescimento econômico em arrecadação e desenvolvimento.

“Mato Grosso do Sul vem ampliando sua arrecadação por meio do crescimento econômico, da atração de investimentos e da boa administração dos recursos públicos. Isso permite ao Estado avançar sem recorrer ao aumento de impostos”, destacou.

O ambiente favorável aos negócios também é reforçado por um diferencial competitivo importante: a alíquota modal do ICMS permanece em 17%, uma das menores do país. Na avaliação de Gerson Claro, essa política contribui para a atração de empresas, estimula a geração de empregos e fortalece a atividade econômica em todas as regiões do Estado.

De acordo com o presidente da ALEMS, os resultados projetados na LDO são consequência de um ambiente institucional construído ao longo dos últimos anos, marcado pela estabilidade, pelo diálogo entre os Poderes e pela segurança jurídica oferecida aos investidores.

“O tripé formado pelo compromisso com o equilíbrio fiscal, a pacificação institucional e a segurança jurídica foi determinante para que Mato Grosso do Sul atraísse mais de R$ 100 bilhões em investimentos privados. Esse conjunto de fatores criou um ambiente de confiança que impulsiona a instalação de novas empresas, fortalece a atividade econômica e gera emprego e renda para a população”, ressaltou.

Segundo Gerson, esse ambiente de previsibilidade tem colocado Mato Grosso do Sul em posição de destaque no cenário nacional, ampliando sua competitividade e consolidando o Estado como um dos principais destinos para novos empreendimentos no país.

“Quando o Estado transmite confiança e oferece segurança para quem investe, os resultados aparecem. É isso que estamos vendo em Mato Grosso do Sul, com a chegada de novos investimentos, geração de oportunidades e crescimento econômico consistente”, afirmou.

Um dos destaques da LDO é a capacidade de investimento prevista para os próximos anos. Em 2027, Mato Grosso do Sul deverá destinar R$ 2,54 bilhões para obras de infraestrutura, aquisição de equipamentos e ampliação dos serviços públicos, com perspectiva de crescimento gradual desse volume de recursos até 2029.

Para Gerson Claro, esse é um dos indicadores mais relevantes do planejamento estadual, pois demonstra que a boa gestão fiscal se traduz em benefícios concretos para a população.

“Investir mais de R$ 2,5 bilhões e, ao mesmo tempo, manter as contas organizadas é resultado de planejamento, responsabilidade e visão de futuro. Esses recursos chegam aos municípios em forma de obras, melhorias na infraestrutura, avanços na saúde, na educação e ações que fortalecem o desenvolvimento regional”, ressaltou.

O parlamentar observa que essa capacidade de investimento será fundamental para que Mato Grosso do Sul enfrente os desafios da transição da reforma tributária, cujos impactos mais significativos sobre a arrecadação dos estados deverão ocorrer a partir de 2029.

Outro indicador que reforça a solidez das finanças estaduais é o controle das despesas com pessoal. Para 2027, a previsão é de R$ 10,23 bilhões em gastos com servidores e encargos sociais, o equivalente a 43,62% da Receita Corrente Líquida.

“O Estado mantém os gastos com pessoal dentro dos limites legais e em patamar compatível com sua capacidade financeira. Isso garante segurança para as contas públicas, permite valorizar os servidores e preserva espaço para novos investimentos”, afirmou.

A proposta da LDO também projeta crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, que deverá alcançar R$ 267,7 bilhões em 2027 e R$ 310,7 bilhões em 2029. Para o presidente da Assembleia Legislativa, os números demonstram que Mato Grosso do Sul reúne condições para continuar expandindo sua economia, fortalecendo a infraestrutura e ampliando oportunidades para a população.

“Os números da LDO mostram que Mato Grosso do Sul está preparado para continuar crescendo. Temos uma economia forte, investimentos chegando aos municípios, obras em andamento e um ambiente favorável para quem quer produzir, empreender e gerar empregos. O desafio agora é manter esse ritmo de desenvolvimento com planejamento e responsabilidade”, concluiu Gerson Claro.