Funsat anuncia 958 vagas em 120 profissões nesta quinta-feira (18)

A Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece nesta quinta-feira (18) um total de 958 vagas de emprego em 120 profissões. As oportunidades são disponibilizadas por 142 empresas de Campo Grande e contemplam diferentes níveis de escolaridade e experiência.

Entre os destaques do painel estão vagas para armador de ferros (4), assistente de prevenção de perdas (3), atendente de padaria (17), auxiliar de manutenção predial (20), consultor de vendas (32), mecânico de automóveis e caminhões (2), pedreiro (25) e soldador (8).

Do total de vagas, 576 não exigem experiência prévia dos candidatos. As chamadas de perfil aberto incluem oportunidades para atendente de padaria (17), carpinteiro (2), leiturista (5), operador de caixa (82) e vendedor interno (3), entre outras funções.

Para PCD (pessoas com deficiência), estão disponíveis 56 vagas, distribuídas entre auxiliar de confecção (50), auxiliar de estoque (3), empacotador à mão (2) e auxiliar de limpeza (1).

Para concorrer, é necessário manter o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego). A atualização pode ser realizada nas unidades da Funsat, que prestam atendimento e encaminhamento aos processos seletivos.

A Funsat atende das 7h às 13h na sede, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e também no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.