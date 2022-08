Feirão Habita Campo Grande sorteia lotes e oferece subsídios em financiamentos

A Prefeitura dá início ao evento que vai transformar a vida de milhares de pessoas por meio da habitação. A sétima edição do Feirão Habita Campo Grande começa nesta quinta-feira (25) às 8h e vai até às 20h, com atendimento ao público durante todo o dia. Nos dias 26 e 27 de agosto, o feirão será realizado no mesmo horário, no Armazém Cultural, da Esplanada Ferroviária.

A Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) conduz o Feirão, que oferecerá à população diversas soluções de moradia, com sorteios de mais de 160 lotes, assinatura de contratos de regularização fundiária de moradias em todas as regiões urbanas da Capital, entrega de escrituras, contratos de compra e venda e o aporte de subsídios da Prefeitura para ajudar centenas de famílias a conquistar o primeiro imóvel com condições facilitadas de financiamento.

Durante todo o Feirão, haverá a oportunidade de negociação para mais de 500 imóveis da Capital com subsídios especiais e condições imperdíveis. A Prefeitura disponibiliza R$ 2,4 milhões para que as famílias possam descontar o valor na entrada para o financiamento da primeira casa própria. Serão 400 subsídios no valor de 6 mil reais cada por intermédio do programa Sonho de Morar, da Amhasf.

A seleção dos contemplados vai acontecer ao longo dos dias 25, 26 e 27 de agosto no 7º Feirão Habita Campo Grande. Os interessados em receber subsídio para o financiamento dos imóveis deverão realizar a inscrição através do link pelo período de 20 a 27 de agosto de 2022. As famílias também podem realizar a habilitação de forma presencial, nos dias 22, 23 e 24 na sede da agência e nos dias 25, 26 e 27, no Armazém Cultural.

Condições para o financiamento – Os interessados em participar da seleção via financiamento não poderão ter imóvel financiado anteriormente, estar inserido no Cadastro Nacional de Mutuários (Cadmut) ou estar inscrito em órgãos de proteção ao crédito.

Programação dos sorteios

Lagoa Dourada – O sorteio de 22 lotes pertencentes ao loteamento Lagoa Dourada, localizado na Região Urbana do Bandeira, acontecerá no dia 25 de agosto, às 8h30, no Armazém Cultural. No total, foram 3.220 inscritos para esse certame.

Paulo Coelho Machado – A Amhasf disponibilizou 10 lotes no Paulo Coelho Machado, localizado na Região Urbana do Anhanduizinho. O sorteio acontece no dia 25 de agosto, às 9h30, também no Armazém Cultural. Para este processo seletivo, 2.901 interessados realizaram a habilitação pela plataforma Amhasf Digital.

Residencial Gabura – Localizado na Região Urbana do Segredo, integra o programa habitacional que visa também o desenvolvimento econômico local. O uso deverá ser misto, tanto para moradia, quanto para compor estabelecimento comercial. O sorteio dos 16 lotes está marcado para o dia 26 de agosto às 14 horas. No total, 473 inscritos, que possuem renda compatível com este programa, estão habilitados ao sorteio.

Portal Caiobá – Com 117 unidades para sorteio, o loteamento Caiobá, localizado na Região Urbana do Lagoa, contou com 3.729 inscritos no processo seletivo. O sorteio desses lotes acontece no dia 27 de agosto, às 15h30, no Armazém Cultural da Esplanada Ferroviária.

Entrega de cartões Credihabita

A Prefeitura entrega, para mais de 50 famílias, cartões do programa Credihabita durante o feirão. Os beneficiários são moradores do Loteamento Bosque das Araras e de várias outras regiões da Capital tais como: Vida Nova II, Jardim Santa Felicidade, Aguadinha, Leon Denizart, Coophavila II, Jardim das Hortênsias, Jardim Marajoara, Vespasiano Martins, Paulo Coelho Machado, José Tavares Couto, Parque do Sol, Gabura, Helney, Nova Esperança e Jardim Itapema.

O Credihabita é um programa inovador da habitação de interesse social de Campo Grande que proporciona o crédito necessário para a aquisição de materiais de construção, contratação de assistência técnica especializada e pagamento de documentação edilícia a juro zero e condições facilitadas de parcelamento.