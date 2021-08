“Esquadrão Suicida 2” surpreende por ser muito bom

Lançado em 2016, não podemos dizer que “Esquadrão Suicida”, dirigido por David Ayer, foi um fracasso de bilheteria já que arrecadou US$ 746,8 milhões. Mas também não dá para dizer, apesar de ter ganho um Oscar de melhor de Melhor Maquiagem, que foi um bom filme, longe disso. A produção tem um roteiro fraco e a direção dos atores péssima. O tipo de filme que depois que saímos da sessão já não lembramos nem que é o protagonista, e do que se tratava a trama. Porém o que faz essa experiência ser um pouco menos desagradável é a ótima atuação de Viola Davis vivendo Amanda Waller.

Eis que James Gunn foi despedido do comando do terceiro filme dos “Guardiões da Galáxia”, e entregou, sim, dois filmes muito divertidos e cheios de easter eggs dos anos de 1980 que ele faz com maestria. A Warner mais que depressa chamou para seu time e assumir o comando do segundo capítulo de Esquadrão Suicida que teve “Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa” entre os dois, e serviu para mostrar que vale sim a pena a continuar apostando nesses personagens que são bem carismáticos e tem bons arcos para nos divertir e refletir também, a respeito de suas trajetórias ao longo desse universo que DC com a Warner tenta criar paralelamente ao UCM.

James Gunn foi bem inventivo criando uma expectativa e quebrando antes do letreiro do filme surgir em tela. Com ele vemos os personagens do outro filme, descartados por uma equipe com química superior e bem simpática. Todo o filme tem esse tom cômico que vai transpassando mesmo que de maneira sutil por todos os personagens.

O ritmo é muito fluido e os planos de câmera dão a urgência unida a essa ação cômica no qual vamos nos familiarizando nos primeiros minutos, fica evidente que James Gunn sabe conduzir a história e subverter também no momento em que quiser, isso fica claro com a entrada e saída dos personagens da história.

Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Daniela Melchior, David Dastmalchian formam esse elenco divertidíssimo, eles são escalados para mais uma missão que ninguém está a fim de fazer, mas como são detentos, estão automaticamente obrigados por Amanda Waller, para destruir a informação de um tal projeto “Estrela do Mar”.

Starro, o alienígena incompreendido que absorve humanos para criar uma consciência coletiva é o tal projeto e que por 30 anos foi alvo de experiências dolorosas em Corto Maltese. “Esquadrão Suicida 2” é um ótimo exemplo de que uma história que recebe um carinho e uma condução motivada e competente traz entretenimento de primeira.

(Filipe Gonçalves)