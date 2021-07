Embalado, Fluminense recebe lanterna Grêmio pelo Brasileiro

Embate às 21h no Maracanã será transmitido ao vivo na Rádio Nacional

Vivendo fases distintas, Fluminense e Grêmio se enfrentam na noite deste sábado (17) pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os cariocas estão na sétima posição da competição, com 17 pontos conquistados. Já os gaúchos seguram a lanterna, com apenas três pontos. O duelo, a partir das 21h (horário de Brasília) no Maracanã, será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de notícias com Bruno Mendes.

O Tricolor gaúcho tem apenas nove partidas, enquanto o Fluminense já disputou 11. Comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari desde o último dia 9, o Grêmio está em busca de sua primeira vitória no Brasileirão. Até o momento, os gaúchos empataram três vezes e perderam em seis oportunidades.

No Rio de Janeiro, além de tentar garantir os três pontos, Scolari tem a missão de melhorar o poderio ofensivo da equipe: o Tricolor balançou a rede dos adversários em quatro vezes. Apesar da fraca campanha no Brasileiro, o Grêmio vem de vitória na última terça-feira (13), quando derrotou a LDU (Equador) por 1 a 0, em Quito, no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O Tricolor carioca chega à 12ª rodada com quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas. Como mandante, o Fluminense sofreu apenas um revés: para o Athletico-PR, por 4 a 1, pela oitava rodada. Nos outros quatro duelos, foram dois empates e duas vitórias.

A equipe comandada pelo técnico Roger Machado vem embalada pelo resultado robusto nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Na última terça (13), o Fluminense venceu o Cerro Porteño (Paraguai), pelo placar de 2 a 0, na capital Assunção. No Brasileiro, os cariocas acumulam três jogos de invencibilidade, com duas vitórias e um empate.

(Agência Brasil)