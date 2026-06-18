Dr. Victor Rocha apresenta modelo inovador da Casa Rosa durante congresso da UNIGRAN Capital

Projeto referência em Mato Grosso do Sul foi destaque em palestra para acadêmicos de Radiologia durante o VII CONIGRAN

O vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha participou do VII CONIGRAN, Congresso Interdisciplinar da UNIGRAN Capital, onde ministrou a palestra “Cuidado com as Mulheres: Casa Rosa” para acadêmicos do curso de Radiologia.

Durante o evento, realizado na UNIGRAN Capital, Dr. Victor apresentou a trajetória da Associação Beneficente Casa Rosa, iniciativa que se consolidou como referência em Mato Grosso do Sul por acelerar diagnósticos e garantir atendimento humanizado às pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na palestra, o médico destacou os desafios enfrentados por mulheres que aguardam exames e diagnósticos na rede pública e explicou como a Casa Rosa foi estruturada para transformar a demora em um fluxo ágil, eficiente e resolutivo. A instituição atua de forma totalmente integrada ao SUS, oferecendo consultas especializadas, exames de imagem, biópsias e procedimentos de alta complexidade de maneira coordenada, reduzindo o tempo de espera e ampliando as chances de diagnóstico precoce.

Além de apresentar os resultados alcançados pela entidade e seu modelo de gestão, Dr. Victor compartilhou com os estudantes momentos marcantes de sua trajetória profissional, relembrando o período em que realizou sua formação em Mastologia na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto.

Em um relato carregado de emoção, ele contou como nasceu sua paixão pela saúde pública e seu compromisso com o SUS, ressaltando que a medicina vai muito além da técnica e exige sensibilidade, empatia e responsabilidade social.

“Foi essa visão que me motivou a buscar soluções que ampliassem o acesso da população a diagnósticos e tratamentos de qualidade. A Casa Rosa nasceu justamente desse propósito”, destacou.

Os acadêmicos também conheceram o modelo de gestão adotado pela instituição, baseado em transparência, rastreabilidade dos atendimentos e sustentabilidade assistencial. Atualmente, a Casa Rosa já ultrapassou a marca de 15 mil atendimentos realizados e contribuiu para a identificação precoce de mais de 250 casos de câncer, consolidando seu impacto na saúde pública estadual.

Ao final da palestra, Dr. Victor agradeceu à coordenadora do curso de Radiologia da UNIGRAN Capital, Dra. Débora Santos, pelo convite e pela oportunidade de compartilhar sua experiência profissional e a história da Casa Rosa com os futuros profissionais da área da saúde.

Durante o encontro, a coordenadora ressaltou que a palestra reforçou uma das principais mensagens transmitidas aos alunos ao longo da formação acadêmica: a busca constante pelo aperfeiçoamento profissional e pela excelência.

“Os alunos precisam buscar o diferencial que os tornará profissionais de excelência”, afirmou Dra. Débora, ao destacar a trajetória de dedicação, estudo e compromisso com a saúde pública apresentada por Dr. Victor Rocha.

O médico também agradeceu ao professor Fabrício Garmus, que acompanhou a atividade e manifestou admiração pelo trabalho desenvolvido pela Casa Rosa. Impressionado com o modelo de atendimento humanizado e resolutivo da instituição, o professor desejou longevidade ao projeto e reconheceu sua relevância para a transformação da vida de milhares de mulheres atendidas pelo SUS.

Para Dr. Victor Rocha, momentos como esse fortalecem a conexão entre a formação acadêmica e a prática profissional, inspirando novos profissionais a enxergarem a saúde como uma missão de cuidado e transformação social.

“Compartilhar experiências com quem está iniciando a carreira é uma oportunidade de mostrar que conhecimento, dedicação e propósito podem transformar vidas. A Casa Rosa nasceu para salvar vidas e demonstrar que é possível fazer saúde pública com eficiência, acolhimento e resultados”, concluiu.

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