Domingo com sol com possibilidade de tempestades no período da tarde

O domingo será de sol com possibilidades de pancadas de chuvas e tempestades no período da tarde. Segundo a Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os temporais devem acontecer de intensidade forte e moderada acompanhadas de ventos e raios na região sul do Estado.

Ainda conforme a Cemtec, as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de umidade, aquecimento diurno e deslocamento de cavados. No estado, são previstas temperaturas mínimas entre 21/25°C e máximas de até 38°C. As temperaturas mais altas são esperadas para as regiões pantaneira e sudoeste do estado, enquanto as menores são esperadas para a região sul. Na capital, esperam-se mínimas entre 21/22°C e máximas de até 30°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com velocidades entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir a velocidade acima de 50 km/h.

