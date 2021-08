Depois de 20 anos, tropas americanas abandonam Afeganistão

Partiu nesta segunda-feira (30), o último voo norte-americano com militares, diplomatas e colaboradores que ainda estavam no Afeganistão. A data limite anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, seria nesta terça (31). Com isso, chega ao fim duas décadas de ocupação americana no país.

A correria para manter o prazo terminou 15 dias depois da retomada de poder do Talibã. Nas redes sociais, um porta-voz do grupo anunciou o fim da ocupação e celebrou o que chamou de “independência”. De acordo com informações do Pentágono, mais de 120 mil americanos foram retirados do Afeganistão nas últimas duas semanas. Porém, aproximadamente 500 cidadãos optaram por se manter no país.

Neste clima de tensão, o sistema de defesa antimísseis norte-americano já havia interceptado cinco foguetes lançados contra o aeroporto de Cabul, mas nem isso impediu os últimos voos de partirem da região. No entanto, os foguetes atingiram apartamentos residenciais nas proximidades do alvo original.

O Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques, de acordo a agência Reuters. “Pela graça do Deus Todo-Poderoso, os soldados do Califado atacaram o aeroporto internacional de Cabul com seis foguetes Katyusha”, disse o grupo em uma rede social.

No bairro de Chahr-e-Shaheed, um carro destruído que parece ter sido usado no ataque tinha tubos de lançamento com foguetes caseiros montados no lugar do banco de traseiro