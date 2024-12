Criança é internada na Santa Casa de Campo Grande com suspeita de abuso sexual

Na noite da última quinta-feira (12), uma criança, de quatro anos, foi internada em estado grave na Santa Casa da Capital, com sinais de abuso sexual.

Conforme informações, a criança foi levada pela mãe até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), do bairro Coronel Antonino. A médica responsável por fazer o atendimento acionou a Polícia Militar depois da mãe da criança se ausentar da unidade médica. Conforme relatado pela especialista, a menor de idade chegou no local com fortes dores abdominais e com sinais de maus tratos e que precisaram encaminhá-la para a Santa Casa.

A mãe informou que a filha estava doente há três dias, com dores, febre e convulsões, além de estar com a clavícula quebrada. Sobre a ausência na UPA, a mulher justificou aos policiais que precisou sair para conversar com uma advogada, ressaltando também que havia comunicado à assistente social que precisaria sair.

A criança precisou ser operada devido a uma apendicite e o médico plantonista da pediatria da Santa Casa informou que o quadro clínico da menina demandava muitos cuidados e que ela precisaria ficar internada por cerca de 10 dias após.

O médico também relatou que antes de realizar a cirurgia, fez uma tomogragrafia onde foi constatado a presença de um objeto não identificado no estômago da criança. Outra médica do hospital levantou a suspeita de que o objeto poderia ter sido inserido pela região anal da menina, o que se configura como abuso sexual infantil.

Uma solicitação foi feita para que o Imol participasse da investigação do caso fazendo um laudo de identificação do objeto encontrado no estômago da criança.

O caso está sendo investigado.

