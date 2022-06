Confira as dicas de livros infantis para o Dia Mundial do Meio Ambiente

Hoje (5) é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data importante na conscientização da educação ambiental para os pequenos. Confira a lista com alguns livros sobre o tema para pais e filhos aproveitarem a leitura juntos neste domingo.

Três obras da literatura infantojuvenil assinadas pela escritora Isa Colli valem a leitura porque contribuem para reflexões sobre o assunto: ‘Vivene e Florine e suas descobertas na Amazônia’, ‘O Rio Grinalda’ e ‘A Nuvem Floquinho’. Os títulos falam sobre sustentabilidade, reciclagem, educação e preservação ambiental, assuntos de grande importância, apresentados de forma lúdica e divertida para inspirar e ensinar as crianças como cuidar do planeta.

O Rio Grinalda aborda a reciclagem e preservação ambiental, fatores primordiais para o equilíbrio entre homens e natureza. Na fábula, as crianças aprendem com os bichos como agir diante de situações de depredação e falta de cuidado com o meio ambiente. Nessa história, Isa conta a importância da ecologia, da amizade e do trabalho em grupo.

A Obra ‘Vivene e Florine e suas descobertas na Amazônia”, tem como foco central a maior floresta tropical do mundo. A autora conta a história de duas abelhas que vivem uma aventura durante um passeio na Floresta. Elas descobrem uma área completamente devastada pelos humanos, além de animais escravizados e doentes. Diante disso, convocam a bicharada para informar sobre a tragédia. E decidem, então, partir para a Floresta Amazônica, na América do Sul. Ao encontro de animais especializados em reflorestamento pedem ajuda para salvar o Moinho. Lá, descobrem que a própria espécie está ameaçada de extinção.

Já a Nuvem Floquinho mostra que a água é o combustível que movimenta o motor de todos os seres vivos e deve ser cuidada de modo consciente. Devemos seguir o exemplo de Floquinho que, diante dos desperdícios de água no planeta e da poluição das reservas naturais, adotou medidas essenciais para a sobrevivência da Terra.

Todos os títulos da editora podem ser encontrados facilmente no Brasil, na Europa, e no mundo todo nos principais sites de e-commerce no formato impresso e e-book, como nas lojas: Amazon, Shoptime, Fnac, Americanas, Submarino, entre outros.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.