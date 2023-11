Com pacote de quase R$ 200 milhões, escolas terão ar-condicionado

Pacote também prevê a entrega das Emeis Inápolis e São Conrado

A Prefeitura Municipal anunciou ontem (20), um marco na história da educação de Campo Grande, com o lançamento de um pacote de R$ 187,2 milhões no setor. Serão construídas novas salas de aulas, criadas novas vagas na educação infantil e reformadas todas as unidades escolares. O conforto dos mais de 111 mil estudantes também é prioridade e as escolas vão receber a instalação de energia solar, o que vai permitir, pela primeira vez, que todas as 205 escolas sejam climatizadas por aparelhos de ar-condicionado.

Conforme a prefeita Adriane Lopes, os dias de calor que estão sendo registrados na Capital revelam a necessidade de oferecer o sistema de climatização para os mais de 111 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino. Com isso, em 2024, a energia fotovoltaica será disponibilizada para todas as unidades escolares, no valor de R$ 34,9 milhões. Para isso, serão instaladas as plantas de solo – placas que são colocadas no chão – potência: 2.637,61 KWp, que prometem uma economia de R$ 182 milhões em 25 anos e plantas de telhado com potência de 3.714,47 KWp, que possibilitam uma economia de R$ 257 milhões em 25 anos. Com isso, cerca de 4 mil aparelhos de ar-condicionado, split e inverter serão instalados, no valor de R$ 26 milhões em todas as unidades que também devem receber bebedouros. (R$ 27,3 milhões) .

Além disso, melhorias também serão oferecidas à equipe pedagógica, com a entrega de 1.095 notebooks para diretores e coordenadores da Reme; mais 899 estações de trabalho (computadores) para a Semed (Secretaria Municipal de Educação). Os profissionais também terão acesso ao sistema de planejamento on- -line para ambientação dos professores da Reme. A ferramenta estará em pleno funcionamento no início do ano letivo de 2024, mais precisamente em 15 de fevereiro.

A educação é prioridade na nossa gestão. Sem a educação não tem como se falar em Capital das Oportunidades. Quando se ressalta o avanço econômico na nossa cidade, precisamos falar de educação. Estamos acelerando processos para fazer da Reme referência para o Brasil”, destaca Adriane Lopes.

Uma das maiores demandas das famílias de Campo Grande é a falta de vagas nas Emeis. Situação que tende a ser solucionada com a ampliação para 6.600 vagas, por meio da construção de 166 novas salas modulares nas escolas de Campo Grande. As novas salas modulares possuem 48 m² – espaço suficiente para 20 alunos. Além disso, também serão contratados mais de 300 professores para atuarem nas escolas municipais.

Nova EJA: A Educação de Jovens e Adultos foi reorganizada em 2023

Para 2024, os alunos poderão participar do EJA (Educação de Jovens e Adultos) em 10 escolas que oferecem a EJA no noturno e uma delas, a Escola Osvaldo Cruz, oferece a modalidade nos 3 períodos. A nova organização oferta plantões de dúvidas, oficinas, ou seja, uma forma mais atraente a esses alunos.

Matrícula on-line

A partir do dia 16 de novembro, começou a rematrícula dos alunos da Reme, com duração até 18 de dezembro. Neste ano, os pais e responsáveis pelos alunos terão o sábado, 16 de dezembro, para realizar a matrícula. Para o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, as matrículas começam no dia 11 de janeiro do próximo ano. O telefone 0800 615 15 15, da Central de Matrículas, passa a aceitar ligação por celular. Cabe destacar que a Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco atenderá os atuais alunos do 9º ano, que não precisarão mudar de unidade escolar, já que poderão se matricular no primeiro ano do ensino médio.

Por – Michelly Perez

