Com entrada gratuita até 31 de março, Bioparque Pantanal faz alerta sobre venda ilegal de ingressos

O Bioparque Pantanal está de portas abertas de forma gratuita até o dia 31 de março deste ano e faz um alerta para a população sobre a venda ilegal de ingressos. “Não caia em golpes, não cobramos nenhum valor para a entrada no complexo”, explica a diretoria do local, Maria Fernanda Balestieri.

Para visitar o ponto turístico é necessário realizar o agendamento pelo site bioparquepantanal.ms.gov.br. O complexo de água doce também disponibiliza cadastros presenciais com vagas limitadas por dia e por ordem de chegada de segunda a sábado.

Em casos de suspeita de venda de ingressos, o Bioparque pode ser informado por meio do WhatsApp: (67) 99217-8189.

A direção reforçou que a prioridade na entrada é para moradores de Mato Grosso do Sul, e que 10% das vagas espontâneas são destinadas a turistas. No ano passado o Bioparque Pantanal recebeu 250 mil visitantes, turistas de 71 países, de todos os estados brasileiros, moradores dos 79 municípios do Estado e 46.262 estudantes de 667 escolas.

