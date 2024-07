Ciclista é atropelado e morto por caminhonete no anel viário de Dourados

Ciclista ainda não identificado morreu, no final da manhã desta terça-feira (30), em Dourados, distante 235 quilômetros de Campo Grande, após ser atropelado por uma caminhonete no anel viário da cidade.

Conforme informações, a vítima, que é indígena, atravessava a rodovia quando foi atingida pela Hillux. O acidente aconteceu em frente a um local onde ocorre uma ocupação. Em protesto, indígenas fecharam as pistas com galhos.

Os ocupantes do veículo, que possui placas de Chapecó (SC), precisaram ser retirados às pressas do local, pois estavam sendo ameaçados de agressão. Os manifestantes também ameaçaram atear fogo no automóvel, mas a PM (Polícia Militar) chegou ao local e impediu a ação.

O anel viário, onde o atropelamento aconteceu, foi construído para desviar o tráfego de caminhões da área central e, com isso, passa ao lado das aldeias Bororô e Jaguapiru, áreas ocupadas pelos indígenas que reivindicam ampliação da reserva.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram