Campo Grande vacina contra a COVID-19 hoje e a partir de 12h

Campo Grande vacina nesta terça-feira (28) quem tem a partir de 12 anos e ainda não tomou a primeira dose do imunizante contra a COVID19. De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a segunda e terceira dose também vai acontecer em 39 locais espalhados pela cidade, do meio-dia até às 22h.

A segunda dose vai ficar disponível hoje para quem tomou a primeira da Astrazeneca até 29 de julho, da Coronavac até 6 de setembro e da Pfizer até 7 de setembro. Os postos da Seleta, Guanandizão, nos drive-thrus do Parque Ayrton Senna, UCDB e nas unidades de saúde estarão recebendo a população.

Já a terceira dose poderá ser aplicada em trabalhadores de saúde, a partir de 30 anos, e que tomaram a segunda dose até 28 de março, idosos, acima de 60 anos, e que tenham recebido a segunda aplicação da vacina até 25 de maio, e adultos com alto grau de imunossupressão e que receberam a segunda dose há 28 dias.