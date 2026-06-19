Campo Grande terá plantão de vacinação em duas unidades de saúde neste sábado

Moradores de Campo Grande que precisam atualizar a carteira de vacinação terão uma oportunidade extra neste sábado (20). A Secretaria Municipal de Saúde manterá duas USFs (Unidades de Saúde da Família) abertas durante o fim de semana para atender a população e ampliar a cobertura vacinal na Capital.

O plantão ocorrerá nas unidades da Cohab e do Jardim Paradiso. A USF Cohab está localizada na Rua David Correia Leite, nº 310, enquanto a USF Paradiso funciona na Rua Hanna Abdul Ahad, nº 315.

As duas unidades estarão abertas das 7h30 às 16h45, sem intervalo para almoço. Durante o atendimento, serão disponibilizadas vacinas de rotina previstas no calendário nacional de imunização, além de doses destinadas à prevenção de doenças respiratórias que costumam registrar aumento de casos durante o período de temperaturas mais baixas.

Para receber a vacina, basta apresentar um documento oficial com foto. No caso de crianças e adolescentes, a orientação é que os pais ou responsáveis levem também a caderneta de vacinação, facilitando a conferência das doses já aplicadas e das que ainda precisam ser administradas.

A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos imunizantes, especialmente para quem não consegue comparecer às unidades de saúde durante a semana. A vacinação é considerada uma das principais formas de prevenção contra doenças infecciosas e suas complicações.

Nos dias úteis, as vacinas de rotina e aquelas destinadas aos grupos prioritários continuam disponíveis em todas as unidades de saúde de Campo Grande, seguindo os horários regulares de atendimento.

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