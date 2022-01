Calor extremo faz termômetro registrar 39ºC nesta terça-feira

Um sistema de alta pressão tem contribuído para os dias ensolarados e quentes em Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira (18) não será diferente, e as condições serão de tempo firme e calor extremo ao longo do dia.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas seguem elevadas em todas as áreas, as máximas podem atingir valores acima de 38°C nas regiões pantaneira, sudoeste e porção sul da região leste. No restante do estado tendem a ficar entre 35° a 37°C.

O tempo seco também predomina, e a tendência é que os níveis de umidade relativa do ar fiquem abaixo de 20% nas horas mais quentes do dia. Tomar bastante água para manter o corpo hidratado, evitar exposição direta ao sol nas horas mais quentes do dia e umidificar ambientes ajudam a aliviar o desconforto.

Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura estimados para Campo Grande e alguns municípios do Estado.