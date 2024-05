Briga em bar acaba com homem esfaqueado na cabeça por mulher

Na noite desta última segunda-feira (06), um homem foi esfaqueado seis vezes, por uma mulher. O caso aconteceu em Ribas do Rio pardo.

Os policiais foram acionados por volta das 22h30 por uma testemunha que presenciou o crime. Quando a guarnição chegou ao local encontrou o homem ensanguentado caído no chão. Foi repassado que autora teria se evadido do local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros e o levou para o hospital da cidade. A testemunha relatou que a mulher e a vítima estavam em um bar quando aconteceu a desavença, e o homem foi perseguido na rua pela autora. A mesma ainda ameaçou a testemunha se tentasse ajudar, “vou esfaquear você”.

Após o crime, a autora fugiu e foi encontrado em sua casa. Para os policiais, a mulher contou que estava no bar quando o homem teria jogado cerveja em seu rosto e depois disso, ela foi até a sua casa para pegar uma faca e encontrou a vítima na rua.

O homem a atacou com golpes de madeira, que revidou desferindo seis golpes com a faca, eles atingiram a região da cabeça, tórax e abdômen. A vítima está em estado grave no hospital e a mulher foi encaminhada para a delegacia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: