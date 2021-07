Bebê de 22 dias morre vítima da Covid-19 em Bela Vista

Um bebê de 22 dias morreu de covid-19 em Mato Grosso do Sul. A confirmação saiu no boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) deste sábado (10).

A vítima era um menino de município de Bela Vista. Segundo informações, o bebê tinha apenas 14 dias de quando foi internado com covid-19 no Hospital São Vicente de Paula. Mesmo sem comorbidades o bebê morreu sete dias depois.

Ainda de acordo com informações, após ele chegar ao hospital com falta de ar e ser colocado no oxigênio, foi solicitada vaga zero onde a transferência saiu no mesmo dia para o Hospital Regional de Campo Grande, foi no dia 29 de junho.

No último dia 07 o menino não resistiu e acabou morrendo.