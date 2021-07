Alerta: Frio congelante! Teremos temperaturas abaixo de zero

Alerta: MS irá registrar um dos piores frios do últimos tempos com termômetros abaixo de 0°C – Mato Grosso do Sul está em estado de alerta máximo com a nova frente fria que está chegando no Estado esta semana. De acordo com a meteorologia haverá registros de temperaturas negativas e geadas, principalmente na região Sul do MS, onde as temperaturas serão de menos 0ºC. A nova frente fria deve despontar a partir do dia 29 de julho de acordo com Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC).

Em Campo Grande o frio será intenso com mínimas entre 6°C e 8°C, além da baixa umidade de ar que deixará a situação ainda mais crítica. Neste período, alergias, resfriados, irritação nos olhos e garganta, além do ressecamento da pele são bastante comuns. Na Capital, a umidade relativa do ar chegou a 7% na última quinta-feira (22), sendo o segundo menor valor registrado no país.

Já na região Sul do País, onde o frio é mais intenso, existe a possibilidade de neve nas serras gaúchas e catarinenses. Há previsão de declínio também em áreas de São Paulo, se estendendo para as demais áreas do Sudeste nos dias seguintes. Há risco de geada para o sudeste do estado de São Paulo. Na região Norte a temperatura também estará em queda no final do mês.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Centro Estadual de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), outros municípios de Mato Grosso do Sul também registraram umidade relativa do ar abaixo de 20%.

Alguns deles foram: Ribas do Rio Pardo (7%), Água Clara (8%), Sidrolândia (9%), Jardim (11%), Corumbá (12%), Rio Brilhante (12%), Coxim (13%), Dourados (13%), Angélica (14%), Cassilândia (14%), Itaporã (14%), Ivinhema (14%), Ponta Porã (14%), Três Lagoas (14%), Costa Rica (15%), Laguna Carapã (15%), Santa Rita do Pardo (15%), Aral Moreira (16%), Iguatemi (17%).

