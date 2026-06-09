PRF registra cinco mortes durante feriado de Corpus Christi nas rodovias federais de MS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou na manhã desta terça-feira (09), o balanço da Operação Corpus Christi 2026 em Mato Grosso do Sul com o registro de cinco mortes em acidentes de trânsito. A ação que encerrou nesse domingo (07), teve início na quarta-feira (3) e contou com reforço na fiscalização para aumentar a segurança viária durante o feriado prolongado.

Segundo as informações divulgadas, a PRF registrou 22 sinistros de trânsito, sendo seis considerados graves. Além das cinco mortes, outras 22 pessoas ficaram feridas.

Os números representam um aumento em comparação ao feriado de Corpus Christi do ano passado. Em 2025, foram contabilizados 24 acidentes, também com seis ocorrências graves, que resultaram em 24 feridos e apenas uma morte.

Durante a operação, os policiais intensificaram as ações de fiscalização para combater infrações que aumentam o risco de acidentes. Ao todo, foram flagrados 1.314 motoristas dirigindo acima da velocidade permitida, 151 ultrapassagens proibidas e 104 condutores ou passageiros sem o uso do cinto de segurança, além de casos de transporte irregular de crianças. Foram realizadas 1.539 autuações nas rodovias federais que cortam o Estado.

As equipes também reforçaram o combate à embriaguez ao volante. Foram realizados 4.148 testes do bafômetro, onde de 25 condutores foram autuados por dirigirem alcoolizados. Desses, sete acabaram presos.