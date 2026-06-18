PRF recupera veículo em Água Clara

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo, nesta quarta-feira (17), em Água Clara, cidade distante 192 quilômetros de Campo Grande.

Após abordagem a uma Toyota/Hilux, na BR-262, os policiais descobriram que a caminhonete utilizava placas falsas e possuía registro de furto, desde o último dia 5, em São Paulo. O motorista disse que não sabia da origem ilícita do veículo e que teria adquirido a caminhonete através de plataformas digitais.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Água Clara.