Polícia prende duas pessoas por tráfico de drogas em Campo Grande

Centro de distribuição funcionava em residência no Jardim Imá; cocaína e dinheiro foram apreendidos

Duas pessoas foram presas em flagrante na tarde de ontem (17) por tráfico de drogas no bairro Jardim Imá, na Capital. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), no âmbito da operação Protetor.

A investigação começou após uma denúncia anônima feita pelo canal 181, informando que um imóvel na Rua Salvador era usado como ponto de armazenamento e distribuição de drogas para bocas de fumo da cidade. Após monitoramento, os policiais confirmaram a movimentação suspeita e abordaram os dois suspeitos no momento em que deixavam a residência.

Dentro do imóvel, foram encontradas 15 porções grandes de cocaína, sendo 13 na forma de crack e duas em pó, totalizando 546 gramas. A droga estava exposta em uma sacola plástica sobre uma mesa na varanda, junto com uma balança de precisão e uma bobina de filme plástico. Além disso, três celulares e R$ 1.059 em dinheiro foram apreendidos.

Os dois presos, de 36 e 31 anos, foram encaminhados à sede da especializada, onde tiveram a prisão formalizada pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram