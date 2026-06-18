Operação Fornitori cumpre mandados em Campo Grande e Bela Vista contra o Comando Vermelho

A Polícia Civil de MS, participou da Operação Fornitori, voltada ao combate de organização criminosa investigada pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais. A ação foi coordenada pela DRACO/DECOR (Delegacia de Repressão ao Crime Organizado). Em Campo Grande são cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária.

A operação teve como objetivo desarticular o núcleo responsável pelo fornecimento interestadual de entorpecentes para o Distrito Federal, bem como identificar e descapitalizar a estrutura financeira utilizada para ocultação e dissimulação de recursos provenientes das atividades criminosas.

No Estado de Mato Grosso do Sul, equipes do GARRAS foram empregadas no cumprimento das medidas cautelares expedidas pelo Poder Judiciário. Em Campo Grande, três equipes da unidade deram cumprimento a três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária.

No município de Bela Vista, uma equipe do GARRAS cumpriu um mandado de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária. A operação contou ainda com o apoio de policiais civis do 1º Distrito Policial de Ponta Porã para o cumprimento de um dos mandados de prisão naquele município.

Ao todo, no Estado de Mato Grosso do Sul, foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de cinco investigados, sendo dois homens e três mulheres.

Durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão em Campo Grande, foi localizada uma arma de fogo em posse de um dos investigados, circunstância que resultou na lavratura de Auto de Prisão em Flagrante. Além disso, foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks, documentos e anotações que poderão contribuir para o aprofundamento das investigações.

Já em Bela Vista, durante o cumprimento de outra ordem judicial, também foi apreendida uma arma de fogo, fato que igualmente resultou na lavratura de Auto de Prisão em Flagrante.

Operação Fornitori

A Operação Fornitori integra investigação conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal desde o ano de 2023 e representa mais uma importante ação integrada entre as Polícias Civis dos estados brasileiros no enfrentamento ao crime organizado, especialmente no combate ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais.