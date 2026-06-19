Operação Destroyer: Três são presos por receptação, associação criminosa e posse irregular de munição em Campo Grande

Operação Destroyer cumpre mandados e três pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de receptação, associação criminosa e posse irregular de munição de uso permitido em Campo Grande. A ação é realizada com o objetivo de desarticular organização criminosa investigada por tráfico de drogas interestadual em parceria com a Policia Civil de Goiás.

Durante as diligências em um dos locais, os policiais localizaram grande quantidade de mercadorias estrangeiras introduzidas irregularmente no país, armazenadas em um galpão utilizado para ocultação e distribuição dos produtos.

No interior de um contêiner existente no imóvel foram encontrados diversos fardos contendo mercadorias de origem estrangeira sem comprovação fiscal. Também foram apreendidos aparelhos celulares, veículos, documentos e cadernos contendo anotações que serão analisados no decorrer das investigações.

As diligências permitiram ainda identificar o responsável pelo gerenciamento do galpão, bem como elementos que indicam a atuação conjunta dos investigados na ocultação e movimentação das mercadorias. Durante a ação, foram localizadas munições de calibre .38 em posse de um dos envolvidos.

A Operação Destroyer integra esforços interestaduais de combate ao narcotráfico e ao crime organizado, reforçando a cooperação entre as Polícias Civis dos Estados de Mato Grosso do Sul e Goiás na repressão qualificada às organizações criminosas que atuam em âmbito regional e nacional.