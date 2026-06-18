Operação cumpre mandados em cidades de MS contra organização criminosa que opera tráfico de drogas em rota aérea

Foi deflagrada nesta quinta-feira (18) a Operação Voo Cancelado, que mira uma organização criminosa que opera a rota aérea de tráfico internacional de drogas e mantém bases em Mato Grosso do Sul. A ação foi realizada pela Policia Federal.

Segundo informações divulgadas, a operação também realiza mandados de de busca e apreensão em Rio Brilhante, e ordem judiciais na cidade de Nova Alvorada do Sul. Ao todo, 4 mandados de prisão são federidos nas cidades de MS e em Jales e Balneário de Arambaré (RS).

Ainda segundo as informações, um dos individuos investigados, é suspeito de utilizar aeronave para o transporte de cocaína. O piloto foi localizado na Colômbia.

A operação desta quinta-feira é o desfecho da apreensão de 663 quilos de cocaína, realizada em julho de 2022, na região de Pontalinda (SP).

Na ocasião, um avião foi interditado e durante a ação, a dupla ocupante, composta pelo piloto e um ocupante, atirou diversas vezes contra a aeronave na intenção de causar um incêndio. Ambos fugiram do local.

O principal investigado teve o nome incluído na Difusão Vermelha da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal).

Na ação de hoje foram apreendidos veículos, eletrônicos, documentos e armas de fogo, como fuzis, pistolas, munições e outros equipamentos de calibre restrito.