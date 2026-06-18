Operação contra o Comando Vermelho cumpre mandados em MS e outros seis estados

Uma operação da Polícia Civil do Ceará mobilizou equipes de segurança em sete estados brasileiros nesta quinta-feira (18) para cumprir mandados contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Mato Grosso do Sul está entre os alvos da ação.

Segundo informações divulgadas, ao todo, foram expedidos 77 mandados de prisão e 198 de busca e apreensão. Segundo as autoridades, mais de 30 suspeitos foram presos durante a ofensiva realizada em dez municípios cearenses. Entre os investigados está um advogado apontado como um dos alvos da operação.

Além de Mato Grosso do Sul, os mandados também são cumpridos nos estados de Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Amazonas e Goiás. Conforme a investigação, a atuação interestadual ocorre porque integrantes da organização criminosa costumam fugir para outras unidades da federação para tentar escapar da ação policial.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes apreenderam veículos de luxo, imóveis e cerca de R$ 60 mil em dinheiro com um dos investigados.

Em Mato Grosso do Sul, o Comando Vermelho tem ampliado sua presença principalmente na região norte do Estado, onde disputa espaço com o PCC (Primeiro Comando da Capital), cenário que tem motivado conflitos entre as facções.

A operação segue em andamento e o balanço final de prisões e apreensões ainda deve ser divulgado pelas autoridades.