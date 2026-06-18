Mulher é flagrada furtando produtos em loja de beleza de um Shopping em Campo Grande

Na noite desta ultima quarta-feira (17), uma manicure de 29 anos, que não teve suas informações divulgadas foi apreendida após ser flagrada furtando produtos de beleza em loja de um shopping em Campo Grande. O prejuízo do crime foi somado em torno de R$ 480.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Policia Militar foi acionada após receber uma denuncia de furto do próprio estabelecimento. No local, foi relatado que a autora foi flagrada colocando diversos produtos de beleza em sua bolsa pessoal, enquanto andava pelos corredores da loja. Na ocasião do crime, ela estava acompanhada pelo companheiro.

Com os produtos furtados da loja na bolsa, ela foi em direção ao caixa apenas na posse de uma garrafa de água mineral e um refrigerante Coca-Cola de 600 ml. Ao sair da loja, a suspeita foi abordada por uma das funcionárias responsáveis pela prevenção.

Diante disso, já do lado de fora da loja, ela retirou os produtos furtados do estabelecimento e tentou devolver em um dos setores. Entre os itens estavam shampoos Pantene Bond Repair, condicionador Elseve Glycolic, super ampola Pantene Reparação, balas de gelatina dentadura, shampoo Elseve Glycolic Gloss, chocolates Bis Extra Branco, tabletes Laka Oreo, Kinder Ovo Rosa, da Ferrero, e Kinder Ovo Surpresa Mundo, também da Ferrero. A nota fiscal somou R$ 480,74 de prejuízo.

Quando questionada sobre a participação do companheiro, ela informou que ele não possuía conhecimento sobre o crime e que utilizaria os produtos para consumo próprio em casa. Com base nisso e no fato de que o homem não estava na posse de nenhum item, ele foi liberado.

Ainda conforme o registro policial, câmeras de segurança registraram os furtos e a mulher sempre seguida pelo companheiro. As imagens serão encaminhas para análise posterior, já que no dia, o sistema apresentava instabilidade.

A mulher foi encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para os procedimentos necessários. O caso foi registrado como furto simples e os produtos foram devolvidos à loja.