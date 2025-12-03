Mulher é encontrada morta às margens de anel rodoviário na Capital

Corpo ainda não identificado será encaminhado ao Imol; Polícia Militar isola a área

Uma mulher foi encontrada morta às margens do anel rodoviário, na saída para o Indubrasil, na tarde desta quarta-feira. A Polícia Militar está no local realizando o isolamento da área enquanto aguarda a chegada das demais autoridades.

Até o momento, não há identificação da vítima. Após os procedimentos iniciais, o corpo deve ser levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde passará por exames para confirmação da identidade e investigação da causa da morte.

A matéria segue em atualização para trazer mais informações.

